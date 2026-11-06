Ramai Sangka Dah Jadi Pelawak, Zahid Tegaskan Jiwa Masih Menyanyi

Hiburan

Penyanyi Ahmad Zahid Baharuddin, atau lebih dikenali ramai dengan nama Zahid, berusia 46 tahun. Beliau mengakui bahawa persepsi segelintir peminat yang kini menyangka beliau telah beralih kerjaya sepenuhnya. Menurut Zahid, ada pandangan umum yang menganggap beliau kini seorang pelawak sepenuh masa, sehingga melupakan akar utamanya sebagai seorang vokalis. Keadaan ini timbul susulan penglibatannya yang aktif dalam program Muzikal Lawak Superstar (MLS).

Keliru Antara Mikrofon dan Lawak Pentas

Zahid secara terbuka mengakui bahawa penglibatannya dalam Muzikal Lawak Superstar (MLS) telah membentuk tanggapan yang berbeza di kalangan peminat. Beliau menjelaskan bahawa kemunculan beliau dalam beberapa musim program tersebut secara tidak langsung telah menempatkan beliau di mata awam sebagai seorang individu yang mahir dalam komedi. Akibatnya, sebilangan besar peminat, menjadi terkejut apabila mengetahui bahawa Zahid sebenarnya seorang penyanyi. "Ada juga yang terkejut apabila tahu saya sebenarnya penyanyi. Mereka ingatkan saya ini pelawak," kata Zahid, mengulang apa yang sering didengarinya. Pengalaman ini menyerlahkan cabaran yang dihadapi oleh artis yang berani meneroka pelbagai cabang seni; bagaimana untuk mengekalkan identiti utama mereka tanpa menenggelamkan apa yang telah dibina. Persepsi ini, walaupun datang daripada niat yang baik dan sokongan peminat, menimbulkan satu dilema unik buat Zahid. Ia bukan sahaja berkaitan dengan imej peribadi, tetapi juga bagaimana khalayak melihat dan mengkategorikan seorang penghibur serba boleh di Malaysia.

Nyanyian Tetap Nadi Utama

Meskipun penglibatan dalam MLS telah membuka dimensi baharu dalam kerjaya seni dan memberikan pengalaman yang berharga, Zahid tetap teguh dengan pendiriannya bahawa bidang nyanyian adalah keutamaannya. Beliau menekankan bahawa inilah bidang utama yang menjadi sumber rezekinya dan cara beliau menjana pendapatan. Zahid meluahkan rasa syukurnya kerana telah diberikan peluang untuk mencuba sesuatu yang berbeza dan menguji bakatnya dalam komedi. Namun, beliau menegaskan bahawa "jiwa" beliau sepenuhnya berada dalam nyanyian. Kenyataan ini bukan sahaja mengesahkan komitmennya, tetapi juga menunjukkan betapa dalamnya ikatan emosi dan profesional beliau terhadap nyanyian. Bagi Zahid, nyanyian bukan sekadar kerjaya, tetapi adalah sebahagian daripada dirinya yang tidak boleh dipisahkan. Ini adalah nadi yang sentiasa berdenyut dalam kehidupannya sebagai seorang artis, menjadikannya pilihan utama dalam hala tuju seninya. Walaupun beliau menikmati proses pembelajaran dan eksplorasi dalam komedi, keutamaan untuk menumpukan kepada lagu-lagu dan persembahan vokal kekal tidak tergugat.

Strategi Komedi dalam Lagu dan Pentas

Melihat ke hadapan, Zahid juga menunjukkan pemikiran strategik mengenai bagaimana beliau boleh menggabungkan kemahiran baharunya dalam komedi dengan kerjaya nyanyian. Beliau tidak menolak kemungkinan untuk membawa elemen lawak ke dalam pentas nyanyian yang lebih serius, terutamanya jika beliau berpeluang menyertai program berprestij seperti Gegar Vaganza (GV). Namun, beliau memahami bahawa inisiatif sebegitu memerlukan persetujuan dan penerimaan daripada pihak produksi program. "Mungkin saya boleh bawa elemen lawak ketika menyertai Gegar Vaganza (GV) sekiranya pihak produksi boleh menerimanya. Kalau tidak, saya terpaksa serius," jelas beliau, menunjukkan sikap profesionalisme dan kesediaan untuk mengikut garis panduan yang ditetapkan. Pendekatan ini adalah satu langkah yang menarik, di mana beliau cuba mengoptimakan setiap aspek bakatnya untuk menarik perhatian audiens, sambil tetap menjaga kualiti persembahan vokal. Selain itu, walaupun beliau memberi keutamaan kepada nyanyian, Zahid tidak berhasrat untuk meninggalkan dunia komedi sepenuhnya. Beliau menyatakan akan sentiasa terbuka untuk menerima undangan bagi menyertai mana-mana pertandingan atau program lawak pada masa hadapan. Beliau menganggap komedi sebagai satu lagi cabang seni yang penting, yang bukan sahaja menyediakan peluang untuk berkarya dan menghiburkan, tetapi juga menjadi satu lagi jalan untuk mencari rezeki. Sikap ini menggambarkan pandangan yang luas terhadap industri hiburan, di mana seorang artis tidak perlu terhad kepada satu genre, sebaliknya boleh cemerlang dalam pelbagai bidang selagi ia dilakukan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Secara keseluruhan, Zahid membuktikan bahawa seorang artis boleh menjadi serba boleh tanpa melupakan akar umbinya. Beliau menghargai setiap pengalaman dan peluang yang hadir, sama ada dalam nyanyian mahupun komedi. Tetapi, jelaslah jiwanya tetap tersemat kukuh dalam irama lagu-lagu yang disampaikan. Jadi, adakah anda rasa elemen lawak patut diserap masuk ke dalam persembahan seriusnya, atau biarkan sahaja beliau fokus menyanyi?