Mawi Jamin Konsert The Journey Of "Mawi World" Takkan Ditunda Walau Bertembung GVF — "Kami Akan Buat Magic!"

Hiburan

Alaaa, masalah betul kalau jadual artis bertindih! Tapi, Mawi, bintang Gegar Vaganza Fantasia (GVF) yang kita kenal tu, dah bagi jaminan padu konsert solo dia, The Journey Of "Mawi World", takkan ditunda walau jadualnya dah sah bertembung dengan komitmen GVF. Fuh, lega!

Mawi sendiri dah maklumkan pada peminat yang dah beli tiket untuk jangan risau. Konsert tu, dia kata, tetap akan diteruskan macam yang dirancang, dan dia juga akan tetap ada di GVF. Memang nampak dia serius nak penuhi dua-dua janji dia ni.

Siap ada ‘magic’ lagi katanya! "Jangan risau, kita akan bagi benda ini jadi. Kami akan buat magic," kata Mawi. Kena tengoklah nanti macam mana dia nak belah diri jadi dua orang.

Mawi akui yang dia masih lagi dalam proses perbincangan dan sedang susun jadual terbaik untuk pastikan kedua-dua komitmen ini boleh jalan serentak tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Yelah, konsert The Journey Of "Mawi World" tu dah dirancang lebih awal sebelum tawaran GVF sampai. Itu yang jadi isu sikit.

Nampak gayanya memang team dia tengah pening kepala susun jadual. Tapi kita percaya Mawi boleh buat! Dia menegaskan mereka perlu berada di dua tempat itu. Memang komitmen habis!

Konsert The Journey Of "Mawi World" tu bukan calang-calang, ada ramai lagi penyanyi yang akan menyerikan pentas. Antaranya Akhil Hayy, Daly Filsuf, Felix Agus, Datuk AC Mizal dan Datuk Aznil Hj Nawawi. Fuyoo, memang lineup padu!

Untuk GVF pula, Mawi akan berentap dengan nama-nama besar lain macam Vince, Zahid, Faizal, Mila, Stacy, Shahir, Faizul, dan Firman. Pergh, persaingan sengit ni! GVF13 akan dihoskan oleh trio kegemaran ramai, Nabil Ahmad, Jihan Muse dan Sherry Alhadad. Barisan juri pun masih kekal power, ada Dato’ Ramli MS, Hetty Koes Endang dan Datuk Syafinaz Selamat.

Program realiti nyanyian ni akan bersiaran selama 11 minggu, setiap hari Ahad pukul 9 malam di Astro Ria (saluran 104) dan live dari Auditorium MBSA Shah Alam. Kalau terlepas, boleh je stream On Demand dekat aplikasi Astro GO dan Sooka.

Jadi, korang rasa Mawi betul-betul boleh buat magic tak? Atau dia akan muncul dengan klon? Haha, kita nantikan!