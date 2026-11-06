Aduh, Pengarah Ariff Zulkarnain Risau OTT 'Bunuh' Pawagam Kita!

Hiburan

Pengarah filem Baga: Esok Untuk Siapa, Ariff Zulkarnain, baru-baru ini menyifatkan kecenderungan segelintir penonton untuk menunggu filem tayang di platform Over-The-Top (OTT) sebagai sesuatu yang membimbangkan. Beliau risau ia bakal 'membunuh' ekosistem pawagam tempatan kita secara perlahan-lahan. Kalau dah semua orang tunggu Netflix, siapa lagi nak pergi panggung?

Macam Mana OTT Boleh 'Bunuh' Industri Kita?

Menurut Ariff, tabiat menunggu tayangan OTT ini bukan sahaja merugikan industri perfileman negara, malah menjejaskan tradisi kita menonton filem bersama-sama di layar perak. Menurut beliau, pengalaman menonton bersama-sama di layar perak jauh berbeza berbanding skrin di rumah.

Bagi saya, kalau kita amalkan dan ajar masyarakat kita setiap kali buat filem, selepas tiga bulan masuk Netflix, orang sudah tidak akan pergi ke panggung wayang lagi, katanya. Kalau benda ni berterusan, Ariff dan penerbit-penerbit lain perlu berbincang. Kita tak boleh biar je, sebab nanti kita sendiri yang 'bunuh' pasaran dan pawagam kita.

Bila Penonton Rasa Filem Tu Berbaloi Dengan 'Dopamin' Mereka

Ariff menjelaskan, gaya hidup moden hari ini membuatkan masyarakat kita makin sibuk dan lebih selesa layan konten sorang-sorang kat rumah, guna telefon pintar je. Situasi ni jadi cabaran besar untuk pengkarya filem sebab penonton sekarang ni hanya akan melangkah ke pawagam untuk naskhah yang berskala besar, yang menjanjikan impak visual luar biasa.

Orang hanya akan pergi menonton bila mereka rasa filem itu berbaloi dengan 'dopamin' mereka. Mereka datang, nampak skrin besar, nampak letupan, baru rasa puas, tambahnya. Bagi filem seperti Baga: Esok Untuk Siapa, mungkin orang fikir lebih baik santai di rumah. Tapi, Ariff tegaskan, menonton di skrin besar dengan ramai-ramai memang jauh beza.

Ariff Zulkarnain Pertahankan Baga: Esok Untuk Siapa

Untuk filem arahannya, Baga: Esok Untuk Siapa, Ariff menegaskan tiada perancangan untuk menjual hak tayangan kepada mana-mana platform OTT dalam masa terdekat. Kita belum ada perancangan dalam masa terdekat untuk masuk ke Netflix dan belum pernah ada perbualan dengan mana-mana platform OTT, katanya.

Harapan beliau, biarlah penonton menonton filem ini di pawagam, bukannya sekadar menunggu ia keluar di platform penstriman. Walaupun Ariff faham ada yang rasa mereka berhak sebab dah bayar langganan OTT, beliau serahkan kepada pilihan masing-masing. Tapi, kita sebagai peminat filem tempatan, patutlah sokong. Takkan nak biar panggung wayang kita jadi tinggal kenangan je kan?