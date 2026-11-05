Cik B Pernah Takut Ke Sekolah Sebab Diejek Kulit Gelap? DSV Imbas Kenangan Lama!

Hiburan

Usahawan sensasi, Datuk Seri Vida (DSV) mengimbau kembali pengalaman anaknya, Cik B. Menerusi perkongsian di Threads, DSV mendedahkan Cik B pernah berdepan masalah kurang keyakinan diri yang teruk waktu zaman kanak-kanak.

Menurut DSV, Cik B pernah takut nak keluar rumah, malah enggan pergi sekolah. Punca semua ini adalah ejekan orang sekeliling yang mengata Cik B 'hitam huduh' sebab kulit gelap. Paling pedih, katanya, 'Mak jual skincare produk putih tapi anak hitam.' Bayangkan, waktu tu Cik B baru berusia 12 tahun!

DSV bercerita, dia dah cuba pujuk Cik B pakai 'sabun QuPuteh tomato' tapi anaknya langsung tak layan. Yelah, budak 12 tahun kan, mana kisah sangat pasal skincare atau jaga kulit. Yang dia tahu cuma nak main panas je, tak ada fikir lain.

Tapi lain pula ceritanya sekarang! DSV berkata Cik B kini semakin besar dan mula jaga diri sendiri, terutamanya kulit muka. Cik B sekarang dah tak perlu dipaksa-paksa lagi. Malah, sabun tomato yang dulu dia tak nak pakai tu, sekarang Cik B siap minta stok sendiri lagi.

Memang nampak Cik B dah semakin matang dan lebih peduli tentang diri. Siapa kata tak boleh berubah kan? Yang penting, self-love tu bermula dari diri sendiri!