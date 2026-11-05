Zul Huzaimy Dah Cipta 30 Lagu OST, Tapi Royalti Lesap Macam Tu Je?

Hiburan

Pelakon dan pengarah serba boleh, Zul Huzaimy, mendedahkan yang dia dah cipta banyak gila lagu tapi tak pernah dapat satu sen pun royalti. Puncanya? Dia tak berdaftar pun dengan Music Authors Copyright Protection (MACP). Aduh, memang rugi besar ni, tapi hasilnya melayang macam tu je!

Katanya, kebanyakan lagu yang dia cipta tu adalah lagu runut bunyi (OST) untuk drama-drama. Kalau nak dikira, Zul Huzaimy sendiri anggarkan ada dalam 30 buah lagu dah terhasil dari tangan kreatif dia. Salah satu yang paling top dan korang mesti pernah dengar ialah lagu “Merah”, yang jadi OST drama “Bunga Merah Punya” tu.

Zul Huzaimy mengakui dia memang tak tahu pun cara nak daftar dengan MACP dulu, malah dia pandang ringan je pasal hal royalti ni. Biasalah kan, bukan penggiat muzik sepenuh masa, jadi tak terfikir pulak. Tapi mujurlah ada orang kuat di belakangnya — isteri dia lah yang ingatkan pasal kepentingan pendaftaran ni. Baru kini dia sedar dan dah pun mendaftar sebagai ahli MACP. Fuh, lega dengar dah ada tindakan! Lebih baik lambat daripada tak langsung, kan?

Bercakap pasal muzik, Zul Huzaimy bukan setakat cipta lagu je tau. Dia juga dah ada band sendiri bernama Zul Huzaimy And The Velvet. Apa yang lagi best, semua ahli band dia ni rupanya aktif dalam pasukan pengakap! Unik betul. Tapi jangan harap boleh tengok dorang perform selalu, sebab band ni cuma akan buat persembahan untuk acara-acara tertentu je.

Memang salute la dekat Zul Huzaimy ni, multi-talented! Tapi pengajaran untuk kita semua, jangan pandang remeh hal hak cipta ni, kalau tak, melepaslah macam Zul Huzaimy ni ha! Korang rasa, lagu apa lagi agaknya yang dia dah cipta tu?