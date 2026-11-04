Empat Dekad di Puncak, Ella Beri Tips Kekal Relevan: Jangan Sombong!

Hiburan

Ella, atau nama sebenarnya Nor Zila Aminuddin, yang kini berusia 60 tahun, mengakui tiada resipi rahsia khusus untuk kekal relevan dalam industri hiburan tanah air yang penuh cabaran ini. Walaupun dah empat dekad bergelumang dalam dunia seni, Ratu Rock Negara ini jujur kata dia sendiri tak tahu faktor sebenar dia mampu bertahan.

Namun, ada beberapa prinsip asas yang beliau pegang teguh. Kata Ella, perkara paling penting adalah menjaga kualiti vokal dan persembahan. Cuma saya jenis fokus menjaga kualiti dalam segala hal, jaga masa atau mungkin orang masih suka sebab lagu yang saya nyanyikan sampai di hati, ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya berdisiplin dan satu perkara yang paling penting: jangan sombong dengan peminat. Apabila orang suka, kita pun kena buat sehabis baik. Satu lagi, jangan menyombong kerana peminatlah yang bagi sokongan. Mungkin itu antara rahsianya, katanya selepas program Rentak Budaya 2026 di Padang Merbok baru-baru ini.

Selain itu, demi memastikan stamina sentiasa di tahap maksimum atas pentas, Ella juga sangat menjaga kesihatan dan kecergasan diri. Penyanyi lagu 'Permata Biru' ini mengakui mengamalkan rutin senaman secara konsisten dan memastikan pengambilan air mencukupi. Mantaplah Ella, umur dah 60 tahun tapi maintain fit macam ni!

Persediaan di gimnasium jadi lebih giat menjelang konsert 'Majlis Tertinggi Rockqueen Ella: Sidang Penutup' yang akan berlangsung pada 5 Disember ini di Unifi Arena, Bukit Jalil. Ella tak terikat dengan satu jenis senaman sahaja; beliau aktif dengan yoga, pilates, dan tinju. Sudah bertahun-tahun katanya mendapatkan khidmat jurulatih peribadi. Malah, seluruh pasukan beliau pun turut serta. Kena paksa juga supaya masing-masing bersemangat, jadi mereka pun perlu sihat, selorohnya. Mereka makin berdisiplin ikut rutin, lagi-lagi menjelang konsert tersebut.

Jadi, nampak gayanya rahsia Ella bukan setakat suara power, tapi juga disiplin diri dan hati yang tak lupa jasa peminat! Patutlah kekal jadi Ratu Rock sampai sekarang, kan?