Syafiq Kyle Akui Bukan Senang Nak Jual Filem 'Berat' Macam Baga, Tapi Ada Harapan!

Hiburan

Bukan calang-calang punya cabaran bila nak pasarkan filem yang angkat isu 'berat' macam penyalahgunaan dadah, kan? Itulah yang diakui sendiri oleh pelakon dan penerbit, Syafiq Kyle, pasal filem terbarunya, 'Baga: Esok Untuk Siapa'. Tapi Syafiq ni jenis tak mudah mengalah, dia percaya kekuatan jalan cerita tu sendiri mampu pikat hati penonton untuk datang ke panggung.

Syafiq, yang nama penuhnya Mohd Syafiq Shamim Abdul Razak, cakap dia harap promosi dari 'mulut ke mulut' dan kuasa media sosial boleh tarik lebih ramai orang. "Memang susah hendak menjual filem seperti ini. Tetapi saya percaya apabila orang sudah menonton karya Ariff, kekuatan promosi dari mulut ke mulut akan membantu menarik lebih ramai penonton," katanya.

Dia siap puji pengarah filem 'Baga' ni, Ariff Zulkarnain, sebagai seorang 'penembak tepat'. Maksudnya, Ariff ni memang bijak gila nak sampaikan isu-isu penting dengan penceritaan yang mampu sentuh jiwa. "Bagi saya, dia ibarat penembak tepat kerana setiap karyanya tepat mengenai isu yang mahu disampaikan," tambah Syafiq.

Ramai mungkin ingat 'Baga' ni pasal dadah semata-mata, tapi Syafiq Kyle dah bocorkan sikit rahsia. Sebenarnya, filem ni cerita pasal kesempitan hidup, keputusan yang kita buat, dan tema utamanya adalah cinta! Ha, terkejut tak? Syafiq menyifatkan Ariff sangat bijak membungkus cerita ini supaya mampu mencetuskan rasa ingin tahu penonton. Isu macam dadah, pembunuh bersiri, rompakan, atau rasuah memang boleh jadi tarikan awal, tapi mesej yang mendalam tu yang penting.

Filem yang diterbitkan Indigo Films dengan genre jenayah ni pun dah menarik perhatian Lembaga Penapis Filem (LPF) dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) sejak awal lagi. 'Baga: Esok Untuk Siapa' menampilkan gandingan pertama Amir Ahnaf dan Amirah Razak sebagai Melur, dan ia berlatarbelakangkan Terengganu. Cerita ni pasal sepasang kekasih muda, Jani dan Melur, yang terperangkap antara realiti kehidupan dengan impian nak ubah nasib.

Jadi, Syafiq harap sangat penonton tak tengok 'Baga' ni semata-mata pasal dadah, tapi cuba faham mesej lebih dalam yang cuba disampaikan. Dah bersedia nak support filem Malaysia yang berani ketengahkan isu-isu penting macam ni? Jom serbu pawagam di seluruh negara bermula hari ini!