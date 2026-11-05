Shuk Sahar Luah Hanya Mampu Bayar Nafkah Anak RM1,000, Kini Tiada Duit Untuk Berseronok

Hiburan

Pelawak dan hos terkenal, Shuk Sahar, atau nama sebenarnya Mohamad Shukri Sahar, 40, baru-baru ini tampil menjelaskan tuntutan bekas isterinya, Fara Salleh. Fara meminta Shuk membayar yuran pendaftaran tahunan taska anak mereka yang berjumlah RM1,540.

Kewangan Terhad, Shuk Mampu RM1,000 Je

Menerusi sesi siaran langsung di TikTok pada malam Selasa (3 November 2026), Shuk menegaskan bahawa dia sudah menyediakan nafkah bulanan sebanyak RM3,000 untuk anak-anaknya. Jumlah ini, katanya, merangkumi pelbagai keperluan seperti pendidikan, pakaian, dan perubatan. Namun, Shuk menjelaskan, dengan keadaan kewangannya sekarang, dia hanya mampu memperuntukkan RM1,000 sebulan bagi setiap anak. Dia berharap bekas isterinya itu dapat memahami kekangan yang sedang dihadapinya.

Shuk menyoal yuran tahunan yang dituntut itu kerana, menurutnya, nafkah bulanan RM3,000 itu sudah merangkumi keperluan anak. Dia berkata RM1,000 sebulan itu yang mampu dibayarnya.

Shuk turut meminta agar wang nafkah RM1,000 itu digunakan untuk ubat, pakaian dan tadika anak. Dia turut menyuarakan bahawa dia mempunyai komitmen kewangan lain yang perlu dilunaskan setiap bulan, termasuklah bayaran kereta, rumah, serta gaji pekerja. Jelasnya, jumlah nafkah yang diberikannya ketika ini sebenarnya lebih tinggi berbanding amaun yang mungkin ditetapkan jika perkara itu dibawa ke mahkamah.

Shuk berkata jika melalui mahkamah, nafkah mungkin hanya sekitar RM350 sebulan, jadi dia berusaha memberi RM1,000. “Jadi tolonglah faham,” katanya, sambil menyebut tanggungan lain seperti kereta, rumah dan gaji pekerja.

“Hidup Dah Tak Berseronok Mana Pun”

Dalam nada yang agak terkilan, Shuk menegaskan bahawa gaya hidupnya kini jauh berbeza berbanding dahulu. Dia mendakwa jarang keluar berseronok kerana kekangan kewangan yang sedang melanda. Malah, untuk mencari pendapatan, dia kini bekerja setiap malam dengan melakukan siaran langsung di TikTok untuk menjual burger.

“Aku sekarang hidup dah tak pergi berseronok mana pun, tak keluar dah tak ada duit tahu tak,” katanya. Dia berkata setiap malam dia membuat siaran langsung menjual burger.

Permintaan Bekas Isteri, Jawapan Dari Shuk

Untuk rekod, pada Isnin (2 November 2026) lalu, Fara Salleh telah menuntut Shuk agar menyelesaikan bayaran pendaftaran tahunan taska anak perempuan mereka, Elaine Nada, yang berusia dua tahun, sebanyak RM1,540. Fara menyatakan bahawa dia tidak meminta jumlah yang besar, malah sanggup menanggung baki kos pendaftaran tersebut jika bekas suaminya itu melunaskan bayaran yang diminta. Namun, Shuk tetap dengan pendiriannya, mengakui hanya mampu membayar nafkah mengikut kadar yang telah disebutkannya.

Sebagai konteks, Shuk pernah melafazkan cerai talak satu terhadap Fara menerusi panggilan telefon pada April 2025. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Nada. Sebelum perkahwinannya dengan Fara, Shuk juga pernah mendirikan rumah tangga dengan Rossa Sera, namun mereka bercerai pada 22 Mac 2023. Daripada perkahwinan terdahulu itu, Shuk dikurniakan dua orang cahaya mata perempuan, Nur Qurratu Ain, 10, dan Nur Assyifatu Aimi, 7 tahun.