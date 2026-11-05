Eizlan Yusof: Jaga Penampilan Bukan Sekadar Kacak, Tapi Tanggungjawab Anak Seni!

Hiburan

Wah, Datuk Eizlan Yusof memang power! Pada usia 55 tahun, beliau masih dipuji kacak dan segak, buat ramai yang terpegun. Tapi, kalau tanya Datuk Eizlan sendiri, penjagaan penampilan diri ini bukan sekadar nak maintain rupa paras semata-mata, tapi dah jadi satu tanggungjawab besar bagi setiap anak seni.

Bukan Sekadar Jaga Rupa, Tapi Tanggungjawab Penuh

Menurut Datuk Eizlan, penampilan adalah antara aspek paling penting yang perlu dititikberatkan oleh seorang pelakon. Kalau tak jaga, macam mana nak kekal relevan dalam industri seni yang makin kompetitif ni, kan? Ini bukan soal personal preference lagi dah, tapi dah jadi sebahagian daripada profesionalisme seorang artis.

Bayangkan, kalau dah jadi 'wajah depan' industri, semua mata memang akan tertumpu. Bukan setakat depan kamera, tapi kat luar pun orang kenal, kan? Jadi, wajiblah sentiasa jaga penampilan. Datuk Eizlan sendiri pun kata, “Sebagai wajah depan, menjadi kewajipan untuk kita menjaga penampilan. Kenalah nampak elok sentiasa.”

Kunci Kekal Relevan dalam Industri

Dalam dunia lakonan yang sentiasa berubah dan dipenuhi bakat-bakat baru, penampilan yang menarik memang jadi satu kelebihan besar. Ini kerana setiap watak yang ditawarkan ada keperluan tersendiri. Kadang-kadang, watak tu perlukan pelakon yang memang nampak helok dan menarik. Kalau tak jaga penampilan, macam mana nak grab peluang macam tu? Rugi lah!

Fleksibiliti Wajah Depan Layar

Selain daripada nampak kacak atau cantik, pelakon juga dituntut untuk sentiasa bersikap fleksibel dari segi penampilan. Datuk Eizlan berkata ada cerita yang memerlukan pelakon kelihatan menarik dan ada masanya pula sebaliknya, jadi pelakon perlu fleksibel.

Fleksibiliti itu bermaksud bersedia mengubah penampilan mengikut kesesuaian watak.