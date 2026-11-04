Zarif Ghazzi: Populariti Itu Amanah, Jaga Nama Keluarga Prinsip Utama!

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Pelakon yang nama tengah meniti bibir ramai, Zarif Ghazzi, memang tak dapat dinafikan antara bakat baru yang mencuri tumpuan dalam industri perfileman tanah air sepanjang tahun 2026 ni. Dia menerima tawaran menjayakan pelbagai projek baharu..

Untuk Zarif, setiap peluang yang diberikan, dia anggap sebagai rezeki dan amanah yang perlu dijaga dengan sebaiknya. Bukan main-main, dia betul-betul pegang prinsip ni. Umur baru 22 tahun, Zarif atau nama penuhnya Zarif Farahi Effie Ghazzi ni dah tunjuk kematangan dalam berfikir. Yalah, bila dah mula popular ni, cabaran dia lain macam sikit, kan? Ramai je yang lupa daratan bila dah di puncak, tapi Zarif ni lain macam.

Pelakon kacak ni percaya sangat, setiap usaha dan pengorbanan yang dicurahkan dalam pekerjaan tu pasti akan membuahkan hasil yang manis, dan paling penting, membawa keberkatan. "Saya percaya semakin penat sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, semakin berkat hasilnya," katanya. Fuh, deep sungguh kata-kata dia! Nampak sangat dia ni jenis yang letak passion dan jiwa dalam setiap kerja. Memang patutlah rezeki dia mencurah-curah. Kalau kerja sambil lewa, memang tak ke mana, betul tak?

Populariti Itu Tanggungjawab, Bukan Main-Main!

Zarif tak nafikan, apa yang dia peroleh sekarang, populariti yang semakin melonjak ni, datang sekali dengan tanggungjawab yang berat. "Sudah tentu apa yang saya peroleh sekarang merupakan satu tanggungjawab, lebih-lebih lagi apabila semakin dikenali ramai," tegasnya. Ini bukan sekadar cakap kosong, ya. Bila dah jadi selebriti, setiap gerak-geri kita akan diperhatikan, dinilai, malah kadang-kadang dihukum. Jadi, memang betul lah populariti tu ibarat pedang bermata dua. Ada yang guna untuk kebaikan, ada yang hanyut sampai lupa diri. Tapi Zarif ni, nampak gaya memang dah siap sedia mental dan fizikal.

Cuba kita fikir, kalau artis lain mungkin akan pening kepala fikir nak maintain populariti, nak kejar lebih banyak job, nak pastikan kekal relevan. Tapi Zarif ni, fokus dia lebih kepada bagaimana dia nak menggalas tanggungjawab tu dengan baik. Dia sedar, status dia sebagai figura awam sekarang ni bukan untuk kepentingan diri sendiri semata, tapi juga ada impak kepada orang sekeliling dan peminat. Betul-betul berbeza dari ramai artis muda yang baru nak up, kan? Respectlah!

Peminat Dihargai, Nama Keluarga Dijaga Sampai Bila-Bila

Dalam temubual tu juga, Zarif tak lupa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat peminat dia yang tak pernah putus-putus bagi sokongan dan nasihat. Peminat sentiasa memberikan sokongan serta nasihat sepanjang perjalanan kerjayanya. Itulah pentingnya menghargai orang yang sentiasa ada di sisi kita, terutama sekali masa kita baru nak merangkak. Peminat ni bukan sekadar followers dekat Instagram atau TikTok je, tapi doranglah yang bagi semangat dan motivasi untuk artis terus berkarya.

Bukan setakat tu je, Zarif juga berhasrat nak terus jadi diri sendiri. Tak naklah jadi orang lain semata-mata nak puaskan hati semua pihak. Dan yang paling penting bagi dia, nak pastikan nama baik keluarga sentiasa terpelihara. Ha, yang ni memang patut dipuji! Kadang-kadang bila dah popular, ada yang lupa asal-usul, lupa yang dia ada keluarga yang perlu dijaga nama baiknya. Tapi Zarif ni, memang nampak dia seorang yang mementingkan nilai kekeluargaan dan maruah diri. Dia tahu setiap tindakan dia bukan saja mencerminkan diri dia, tapi juga keluarga.

Menjaga nama baik keluarga tu bukan senang, tau. Especially bila dah jadi public figure. Silap sikit, satu Malaysia boleh tahu. Jadi, bila Zarif kata dia nak pegang prinsip ni, maksudnya dia betul-betul faham cabaran yang akan datang. Ini menunjukkan kematangan dia dalam menguruskan diri dan kerjaya. Nampaknya, bukan setakat muka je handsome, tapi hati pun bersih, prinsip pun teguh! Dengan mentaliti macam ni, rasa-rasanya Zarif Ghazzi ni memang akan pergi jauh ke tak? Apa pendapat korang?