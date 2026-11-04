Ashraf Muslim Sambut Anak Keenam, Rasa Amanah Makin Berat

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Wah, Ashraf Muslim ni memang power! Pelakon berusia 45 tahun itu baru sahaja menimang cahaya mata keenam, Affan Ashraf, yang dilahirkan pada 19 September lalu.

Ashraf menyifatkan kehadiran Affan Ashraf sebagai rezeki dan amanah baharu yang perlu dipikul dengan penuh rasa tanggungjawab. Memang tak tipu la, makin bertambah anak, makin besar jugak la tanggungjawab, kan?

"Alhamdulillah, 19 September lahirlah seorang lagi permata hati kami, Affan Ashraf. Seronok tengok abang-abang dan kakak-kakak menyambut kehadiran adik baru. Satu lagi rezeki, satu lagi amanah dan satu lagi sebab untuk ayah terus kuat berusaha," kongsi Ashraf menerusi hantaran di Instagramnya pada Rabu.

Dalam perkongsian sama, Ashraf turut menitipkan pesanan buat anak-anaknya. Katanya, dia tak mampu nak janji kehidupan sempurna, tapi akan cuba sedaya upaya beri yang terbaik. Paling penting, dia mahu anak-anaknya membesar jadi insan yang soleh dan solehah serta sentiasa mengingati Allah.

"Anak-anakku, tak perlu jadi kaya atau terkenal untuk membahagiakan ayah. Cukuplah kalian menjadi insan yang mengenal Allah, menjaga solat, bersahabat dengan quran dan tidak pernah lupa mendoakan kami apabila suatu hari nanti kami sudah tiada," ujarnya.

Untuk info korang, Ashraf Muslim berkahwin dengan isteri pertamanya, Noor Dayana Lokman pada 24 September 2011 di Makkah dan dikurniakan seorang anak lelaki, Anas Ashraf, 11 tahun. Kemudian, Ashraf mendirikan rumah tangga dengan Wan Sakinah Ahmad Saburi pada 7 Julai 2013 di Thailand. Hasil perkahwinan ini, mereka mempunyai empat orang cahaya mata: Sarah Ashraf, 12; Adam Ashraf, 11; Safiyyah Ashraf, 8; dan Ali Ashraf yang kini berusia setahun.

Jadi, Affan Ashraf ini melengkapkan 'squad' enam orang anak Ashraf Muslim. Fuh, memang padu! Agak-agak, siapa yang jadi kapten keluarga ni?