Dana Khas Drama Bersiri Untuk Artis Veteran: Finas Pertimbang Cadangan AR Badul!

Hiburan

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (Finas) nampaknya memang 'on' dengan cadangan yang diutarakan pelakon veteran, AR Badul. AR Badul mahukan dana khas untuk penerbitan drama bersiri yang menumpukan pada golongan artis veteran kita.

Menurut Pengerusi Finas, Datuk Hans Isaac, cadangan ini akan dibincangkan di peringkat jawatankuasa Kementerian Komunikasi dan Ahli Perbadanan Finas. Hans Isaac sendiri melihat cadangan AR Badul ni sebagai idea yang bernas dan ada potensi besar untuk dilaksanakan. Malah, dia berpendapat ia boleh disesuaikan dengan inisiatif sedia ada, iaitu Dana Supertelefilem Bintang Veteran (STAR), cuma perlu ada sedikit pengubahsuaian pada dokumentasi dan format penerbitan.

“Cadangan itu sangat baik. Apa yang saya nyatakan tadi, saya akan bawa perkara itu kepada jawatankuasa untuk berbincang,” kata Hans Isaac. Beliau menambah, Dana STAR yang diperuntukkan daripada bajet tahunan industri, mungkin boleh disesuaikan untuk format drama bersiri pula. Katanya, cadangan yang bagus tidak wajar dibuang, sebaliknya perlu diambil dan cuba dilaksanakan.

Hans Isaac yakin penerbitan drama bersiri macam ni mampu memberi impak besar, terutamanya dengan membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada ramai pelakon veteran. Bayangkan, dalam satu projek drama bersiri, mungkin 10 hingga 15 orang pelakon veteran dapat terlibat serentak!

AR Badul sebelum ini mencadangkan dana khas ini sebab nak bagi peluang kepada penggiat seni veteran untuk terus berkarya. Walaupun tawaran telefilem memang ada, katanya, jumlah watak yang terhad buatkan tak ramai yang dapat peluang. Dengan drama bersiri yang episod panjang, peluang akan jadi lebih luas. Menurutnya, puluhan pelakon veteran boleh mendapat peluang mengikut kesesuaian jalan cerita.

“Penggiat seni veteran ini jiwanya kental dan masih mempunyai kudrat serta minat mendalam untuk beraksi di hadapan kamera,” kata AR Badul, sambil menambah yang mereka menghargai sokongan, tapi peluang untuk terus bekerja adalah yang paling bermakna. Memang power lah kalau drama bersiri khas untuk legend-legend kita ni jadi kenyataan!

Untuk makluman, Festival Filem Malaysia (FFM) ke-35 dijadualkan berlangsung pada 21 November nanti.