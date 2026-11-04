Konsert Gema Bumantara Bukan Medan Lawan Sesiapa, Tegas TokTi!

Hiburan

Siti Nurhaliza, Biduanita Negara yang kita semua sayang, baru-baru ini dah menganjurkan konsert Gema Bumantara, satu acara yang memang dinanti-nantikan. Tapi, konsert gempak ni bukan sekadar nak buat persembahan biasa-biasa, ada misi besar rupanya di sebalik kemeriahan tu.

Bukan Nak Tunjuk Siapa Hebat

Siti Nurhaliza kata konsert Gema Bumantara ni langsung takde niat nak bersaing dengan mana-mana pihak atau nak tunjuk siapa lagi hebat. Fuh, terus terang TokTi! Bagi dia, tujuan utama konsert ni adalah untuk buktikan yang irama tradisional kita mampu berdiri megah dan gah dekat pentas berskala besar. Dia anggap ini sebagai manifestasi tanggungjawabnya dalam memartabatkan muzik tradisional. Jadi, bukan pasal rekod atau nombor, tapi pasal warisan!

Siti juga jelaskan yang konsert ini adalah usaha dia untuk bagi persembahan paling terbaik dengan kemampuan yang dia ada sekarang. Dalam masa yang sama, dia nak tunjuk potensi irama tradisional ni supaya terus berkembang dan kekal relevan dalam industri muzik Malaysia. Katanya, kalau ada tajaan lebih besar, konsert seperti ini boleh dibuat lebih hebat lagi, siap bagi hint lagi tu. Siapa nak taja lebih besar? Cepat angkat tangan!

Penonton Hujan Lebat Pun Tak Lari

Antara momen paling "sentimental" bagi Siti masa konsert Gema Bumantara ni adalah bila penonton sanggup bertahan walaupun hujan lebat mencurah-curah. Bayangkan! Kesetiaan fans dia memang level lain. Kata Siti, kenangan tu bukan setakat tak boleh lupa, tapi lagi kuatkan keyakinan dia yang irama tradisional ni memang ada daya tarikan dia sendiri, asalkan persembahan tu kena pada gayanya.

Siti mengaku sebak apabila menonton semula sedutan yang dirakam dan dimuat naik peminat di Threads, Instagram dan TikTok, dan rasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Dia menambah, konsert ni bukan pasal dia sorang je tau, tapi pasal semua yang terlibat malam tu dan satu kebanggaan untuk industri muzik tanah air, khasnya irama tradisional. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua yang tidak berganjak dan tidak meninggalkannya. Kan dah cakap, fans TokTi memang terbaik!

Konsert Gema Bumantara 2.0 Bakal Menyusul?

Bila ditanya pasal kemungkinan nak anjurkan konsert lagi besar tahun depan, Siti Nurhaliza cakap dia sangat terbuka dengan peluang macam tu, asalkan ada sokongan dan tawaran yang sesuai. Tapi dia tak nak main redah je, perancangan kena teliti betul-betul. Dia nak persembahan seterusnya tu ada pembaharuan dan nilai tersendiri untuk terus angkat muzik tradisional kita. Menurutnya, sejak awal jualan tiket lagi dia sudah menyatakan bahawa dia memilih Gema Bumantara kerana itu hasratnya dan dia sendiri tidak pasti sama ada mampu membuat yang lebih besar.

Jika ada pihak berminat memberi peluang untuk membuat yang lebih besar, itu dianggapnya rezeki untuk pasukan yang terlibat. Memang dah ada permintaan untuk konsert Gema Bumantara 2.0, tapi dia perlukan masa untuk teliti perancangan, mungkin sama macam yang lepas tapi kena ada pembaharuan dan nilai baharu. Dia akui jadual tahun ini semakin terhad, jadi tahun depan mungkin lebih sesuai untuk konsert berskala besar lain.

Pasal nak bawa konsert ni ke luar negara pula, Siti kata permintaan untuk buat lagi dekat dalam negara ni lebih tinggi. Tambah pula, kos nak bawak satu pasukan produksi ke luar negara tu bukan sikit-sikit. Tapi, dia dah sahkan terima undangan untuk buat persembahan dekat Stadium tertutup Singapura. Sekarang tengah bincang pasal konsep persembahan kat sana. Katanya, dia sedang memikirkan apa yang patut dibawa, tetapi merasakan irama tradisional akan dibawa kerana sambutannya luar biasa.

Dokumentari Legasi 30 dan Gema Bumantara Bakal Ke Pawagam?

Dalam kesibukan tu, Siti Nurhaliza juga menyimpan hasrat besar nak abadikan perjalanan konsert Legasi 30 dan Gema Bumantara dalam bentuk dokumentari. Dia harap sangat dokumentari ni boleh tayang dekat pawagam. Wow, imagine! Katanya, kalau tak dapat pawagam, Netflix pun jadi.

Untuk rakaman konsert Legasi 30, dah siap sunting dan tengah berbincang dengan pihak berkenaan. Tapi untuk Gema Bumantara, proses suntingan belum mula lagi. Dia belum pasti sama ada mahu menggabungkan atau mengasingkan kedua-dua dokumentari itu. Kita tunggu dan lihatlah macam mana. Mana tahu boleh jadi binge-watching Netflix next year?