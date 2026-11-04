Shiha Zikir Cool Je Belum Berkahwin, Anggap Peluang Jaga Mak Satu Rezeki!

Hiburan

Penyanyi Shiha Zikir, atau nama sebenarnya Nurshiha Mohd Zikir, 39, nampak tenang dan positif je bila orang asyik bertanya pasal jodoh. Kata Shiha, status belum berkahwin ni sebenarnya satu rezeki yang sangat besar bagi dia.

“Bila orang tanya saya seperti sudah takut untuk menjawab. Sebelum ini rasanya dah pernah cakap soal kahwin, tapi sekarang ini kalau memang dah sampai masa (nak kahwin), saya akan maklumkan kepada semua,” katanya yang dah tak paksa diri fikir pasal jodoh sangat.

Shiha percaya, dengan tak terikat dengan komitmen perkahwinan, dia ada lebih banyak masa dan peluang nak jaga serta berikan perhatian sepenuhnya kepada ibunya, Rohana Ibrahim, 68. Betul juga kan, bila dah kahwin nanti, tanggungjawab bertambah, bukan saja pada suami tapi banyak lagi hal lain.

Dia akui, ibunya sendiri pun macam mak-mak kita yang lain, memanglah teringin nak tengok anak cepat-cepat bertemu jodoh. Tapi syukur sangat, mak Shiha bukan jenis yang mendesak, malah faham dengan perjalanan hidup anak perempuannya ini. Pesanan supaya berkahwin memang ada, kata Shiha, "kalau boleh nak cepat, cepatkanlah", tapi mereka percaya pada waktu yang tepat.

Shiha tak melenting langsung kalau ada pihak yang kesiankan dia sebab belum bernasib baik dalam soal jodoh. Dia percaya, bila kita ubah cara pemikiran, hati akan rasa lebih lapang dan lebih tenang nak terima ketentuan hidup. Padu betul jawapan Shiha ni! Mungkin ilmu rumah tangga pun belum cukup lagi, katanya, kena belajar banyak-banyak dulu. Doakanlah yang terbaik untuk Shiha ni, ya!