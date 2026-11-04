Diana Danielle Berani Buka Hati: 'Dah Sedia Move On' Dengan Ahli Perniagaan!

Hiburan

Pelakon cantik, Diana Danielle, dah tak berselindung lagi pasal kehidupan peribadinya. Secara terbuka dia mengakui yang dia kini dah ada seseorang yang istimewa dalam hidupnya!

Menurut Diana, selepas hampir setahun melalui episod perceraian, dia rasa dah tiba masa untuk dia teruskan kehidupan dan buka lembaran baharu. Jejaka yang berjaya ‘mencuri’ hati Diana ni difahamkan seorang ahli perniagaan. Hmmm, siapa lah tu ya?

“Perkara itu bukanlah sesuatu yang besar bagi saya dan saya rasa ia juga tidak salah memandangkan sudah hampir setahun rasanya bab itu (perceraian) berlalu dalam hidup saya,” kata Diana ketika ditemui pada sidang media pelancaran single Raya Macam Mana? di Red Box Karaoke, The Gardens Mall, Kuala Lumpur pada Selasa lalu. Dia menambah bahawa dia sudah bersedia untuk move on dan sudah berkenalan dengan seseorang yang sesuai.

Strategi 'Move On' Diana Danielle

Nak buka hati semula selepas pengalaman lalu ni, memang bukan senang. Diana mengakui cabaran tu mungkin lebih berat untuk teman lelakinya itu. Bagi Diana pula, cabarannya adalah untuk kembali mempercayai orang baharu.

Dengan statusnya yang ada anak-anak, Diana jadi lebih berhati-hati. Dia tak nak ada isu yang timbul nanti, sebab tu dia ambil pendekatan perlahan-lahan dalam menguruskan hubungan ini. Sebab itu dia cuba menguruskan perkara ini dengan perlahan dan berhati-hati supaya tidak tersalah langkah.

Buat masa ini, hubungan mereka berdua masih di fasa awal dan fokus sepenuhnya kepada mereka sahaja. Diana juga tak mahu campur adukkan hal peribadi dengan anak-anaknya buat masa ini. Menurutnya, lelaki itu belum lagi bersama anak-anaknya kerana dia tidak mahu mencampuradukkan perkara itu. Bijak tu, bagi ruang untuk kenal hati budi dulu.

Dalam perkembangan lain, Diana juga baru saja lancarkan single raya terbaharu berjudul Raya Macam Mana? dengan kolaborasi penyanyi rap Francis Roman. Lagu ni memang lain macam sikit, rentak ceria dan moden, bukan lagu raya yang asyik nostalgia je. Powerlah Diana!

Jadi, nampaknya Diana Danielle dah benar-benar buka buku baharu. Agak-agak bila lah kita nak tahu siapakah gerangan ahli perniagaan tu?