Zul Ariffin Redah Gua, Lumpur Sampai Akui BALING Paling Menguji!

Hiburan

Pelakon Zul Ariffin baru-baru ini berkongsi pengalaman penggambaran filem terbarunya, BALING: Raja Bersiong Returns, dan menyifatkannya sebagai antara perjalanan paling mencabar sepanjang bergelar anak seni.

Menerusi perkongsian di Threads, Zul buka cerita pasal penggambaran yang dah start sejak Ogos lalu. Bukan kaleng-kaleng cabarannya, wei. Dia dan seluruh kru produksi kena berdepan dengan pelbagai dugaan termasuklah lokasi dalam gua, meredah hutan tebal, cuaca tak menentu, sampai lah ke lumpur yang tak berkesudahan. Fuh, dengar pun dah penat!

Dia akui memang ada hari-hari yang benar-benar menguji kekuatan fizikal dan mental mereka. “Ada hari keadaan menjadi semakin mencabar, kesabaran teruji dan setiap daripada kami perlu memberikan lebih daripada yang dijangkakan,” katanya lagi. Eh, macam ni lah baru ada feel Raja Bersiong kan?

Tapi, macam mana pun cabaran, Zul kata dia bersyukur sangat sebab dikelilingi pasukan produksi yang sangat komited. Walaupun susah, semuanya jadi pengalaman manis sebab semangat kerja berpasukan tu kuat. Dia juga merakamkan penghargaan kepada pengarah, Anwari Ashraf atas kesabaran, ketabahan serta kepimpinan, dan berterima kasih kepada Astro Shaw atas kepercayaan serta peluang membawakan watak yang mencabar ini.

Zul turut menyifatkan pasukan produksi sebagai pasukan yang tidak pernah berkompromi dalam memberikan hasil kerja terbaik mereka.

Okay, filem ni nanti akan bawa kita ke dunia BALING yang penuh mitologi tempatan dengan sinematik yang mantap. Korang kenalah tunggu BALING: Raja Bersiong Returns di layar perak pada tahun 2027 nanti. Confirm pecah panggung punya! Takkan Zul Ariffin dah bersengkang mata berhari-hari dalam lumpur tu, hasilnya tak gempak, kan?