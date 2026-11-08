Watak wanita teraniaya lagi? Netizen jelak lakonan Puteri Balqis dalam "Dua Nyawa"

Hiburan

Drama bersiri terbaharu, "Dua Nyawa" terbitan Global Station Sdn. Bhd., belum lagi ditayangkan, namun sudah berjaya mencuri perhatian ramai. Naskhah ini dijadualkan untuk menemui penonton di platform penstriman iQIYI Malaysia pada 13 November 2026.

Yang menariknya, bualan hangat kali ini bukanlah tentang jalan cerita atau gandingan pelakon yang padu, sebaliknya pemilihan watak untuk aktres Puteri Balqis pula yang menjadi tanda tanya segelintir netizen. Segelintir netizen mempersoalkan lakonan Balqis kerana dia sering membawa karakter wanita yang teraniaya, ditindas, atau diperlakukan dengan kejam. Macam kisah lama berulang, kan?

Walaupun mereka tak nafikan Balqis memang ada bakat lakonan yang hebat, netizen berharap sangat dia akan diberikan watak yang lebih mencabar. Harapnya, kita dapatlah tengok sisi lain bakat dia. Seorang netizen berpendapat Balqis memang pandai berlakon, tetapi untuk satu jenis watak sahaja.

Sebagai peminat, kita faham je teguran netizen ni. Pelakon berbakat memang patut diberi peluang untuk keluar dari zon selesa. Tapi, tak semestinya pemilihan watak yang berulang tu bermaksud dia dah ketandusan idea, kan? Mungkin watak-watak macam ni lebih dekat dengan jiwa Balqis, atau mungkin tawaran yang datang memang sesuai untuk karakter sebegitu.

Apa pun alasannya, kita harap sangat "Dua Nyawa" ni dapatlah memperlihatkan sisi lakonan Puteri Balqis yang berbeza. Biarlah dia buktikan kemampuan menggalas karakter yang lebih kompleks. Janganlah nanti sebelum drama start lagi, kita dah boleh agak apa nasib Balqis dalam cerita tu!