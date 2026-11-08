Atisha Khan Bawa Haluan Masing-Masing, Umum Perpisahan Dengan Suami

Hiburan

Pempengaruh media sosial yang juga adik kepada selebriti popular Neelofa, Atisha Khan, baru-baru ini telah membuat pengumuman mengejutkan. Perkahwinannya dengan suami, Wan Amirul Haiqal, kini sah berakhir. Mereka berdua sepakat untuk membawa haluan masing-masing.

Berita ini dikongsikan oleh Atisha sendiri menerusi satu hantaran di laman Threads. Jujur cakap, Atisha memang jenis yang suka jaga privasi kehidupan peribadinya. Tapi, dia faham yang ramai pengikut setia dah lama ikuti perjalanan hidupnya, jadi dia rasa bertanggungjawab untuk berkongsi perkembangan ini walaupun bukan sesuatu yang mudah nak hadap.

Atisha mengakui bahawa menerima kenyataan hidup mungkin berbeza daripada apa yang selama ini dibayangkannya bukan sesuatu yang mudah. Namun, katanya, penting untuk tahu bila masanya untuk melepaskan. Bukan senang nak jadi public figure, apatah lagi bila benda besar macam ni.

Atisha dan Haiqal sudah membuat keputusan untuk membawa haluan masing-masing dan kedua-duanya berada dalam keadaan baik, kongsinya. Lega dengar mereka berdua okey, walaupun perpisahan ni mesti ada rasa peritnya.

Atisha tak lupa menitipkan penghargaan buat bekas suaminya. Baginya, apa juga keputusan tidak seharusnya memadamkan kenangan yang pernah dikongsi bersama. Haiqal, katanya, pernah memainkan peranan besar dalam hidupnya. Sweetnya dia!

Dia berharap sangat semua pihak akan menghormati keputusan mereka berdua. “Saya akan sentiasa menghormati tahun-tahun yang telah kami lalui bersama dan berharap penghormatan yang sama dapat diberikan kepada kami berdua ketika masing-masing mencari jalan untuk meneruskan kehidupan,” ujarnya. Betul tu, biar masing-masing boleh teruskan hidup dengan tenang.

Untuk makluman, Atisha dan Wan Amirul Haiqal pernah mendirikan rumah tangga pada 22 Januari 2022. Kisah cinta mereka bermula sejak hampir sepuluh tahun perkenalan sebelum akhirnya ke jinjang pelamin. Hmm, jodoh kan rahsia Allah. Tapi, siapa je yang tak terkejut dengan berita ni, kan?