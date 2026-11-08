Baga: Esok Untuk Siapa – Filem yang Berani Sentuh Realiti Keras Hidup!

Hiburan

Penulis skrip 'Malam Terlarang', Ariff Zulkarnain, kembali ke arena perfileman dengan sentuhan baharu melalui filem 'Baga: Esok Untuk Siapa'. Beliau kini menggabungkan peranan pengarah dan penulis skrip dalam satu naskhah.

Filem 'Baga: Esok Untuk Siapa' bukanlah sekadar kisah cinta biasa, sebaliknya sebuah naskhah drama jenayah tempatan yang cukup berani menyelami isu-isu berat. Inti penceritaannya berkisar pada kenyataan pahit bahawa kehilangan peluang untuk mengubah nasib diri seringkali lebih menyakitkan daripada kehilangan harta benda. Filem ini membawa kita ke sebuah perkampungan pesisir pantai di Terengganu, mendedahkan realiti kehidupan masyarakat yang terperangkap dalam belenggu kemiskinan, ketagihan, dan keterbatasan peluang untuk keluar daripada lingkaran kesukaran.

Pergolakan Cinta dan Pilihan Jani-Melur

Pencetus utama konflik dalam 'Baga: Esok Untuk Siapa' adalah watak pasangan kekasih, Jani, lakonan padu Amir Ahnaf, dan Melur yang dibawa oleh Amirah Razak. Mereka berdua digambarkan sebagai sepasang kekasih dengan impian besar untuk membina kehidupan yang lebih cerah, jauh dari realiti pahit yang diwarisi turun-temurun. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, impian mereka teruji hebat apabila Melur hamil tanpa dirancang, memaksa mereka berdepan pilihan sukar untuk menentukan masa depan bersama.

Dengan keadaan kewangan yang genting dan pilihan yang semakin mengecil, Jani mula melibatkan diri dalam kegiatan pengedaran dadah. Keputusan nekad ini diambil demi mendapatkan wang untuk kelangsungan hidup dan melindungi insan tersayang, . Di sinilah letaknya konflik utama filem ini, apabila niat murni untuk menjaga keluarga bertembung dengan tindakan yang berpotensi menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Memang dilema besar, kan?

Kemiskinan Bukan Sekadar Latar, Tapi Tunjang Cerita

Apa yang paling menarik tentang 'Baga: Esok Untuk Siapa' adalah bagaimana ia tidak menjadikan kemiskinan sekadar latar belakang, sebaliknya mengangkatnya sebagai persoalan utama yang membentuk setiap tindakan dan pilihan watak-wataknya. Pendekatan realistik ini memberikan naratif yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sebenar, khususnya mereka yang terpaksa berdepan tekanan ekonomi dan persekitaran yang mendesak. Latar perkampungan pesisir Pantai Timur dengan norma tradisi masyarakat setempat turut menambah lapisan konflik yang perlu dihadapi oleh Jani dan Melur.

Gandingan Amir Ahnaf dan Amirah Razak memang patut diberi pujian. Amir Ahnaf memikul tanggungjawab besar sebagai Jani, watak yang menjadi nadi utama cerita. Karakternya menuntut penghayatan mendalam seorang lelaki yang terperangkap antara tanggungjawab, keinginan, dan keputusan yang semakin menjauhkan dirinya daripada kehidupan normal. Amirah Razak pula, sebagai Melur, berjaya menjiwai ketidaktentuan masa depan seorang wanita selepas hamil. Gabungan mereka berdua bukan sahaja menarik perhatian penonton, malah berjaya membawakan kisah hubungan yang diuji oleh tekanan hidup, jauh daripada konflik percintaan klise.

Tidak ketinggalan, kehadiran pelakon berpengalaman seperti Wan Hanafi Su turut menambahkan dimensi kepada penceritaan. Barisan pelakon lain seperti Cech Adrea, Idham Maulana, Asrulfaizal, Kimal Mokhtar, dan Mat Over melengkapkan gambaran komuniti yang menjadi latar kepada perjalanan kisah Jani dan Melur. Ariff Zulkarnain selaku pengarah dan penulis skrip, memilih pendekatan drama jenayah bernuansa neo-noir untuk menyampaikan kisah pasangan ini, memberikan sentuhan yang lebih gelap dan kompleks.

Lebih Daripada Kisah Dadah

Filem berdurasi sekitar 93 minit ini bukan sahaja mengangkat kisah cinta dan dilema, malah turut membawa persoalan peluang kedua, tanggungjawab, dan pengorbanan. Menariknya, 'Baga' turut memberi perhatian kepada nasib pengusaha bot yang semakin terpinggir akibat perubahan zaman. Unsur ini memperluas skop penceritaan daripada sekadar konflik pasangan muda kepada isu kelangsungan pekerjaan tradisional masyarakat pesisir yang berdepan perubahan ekonomi.

Aspek ini berpotensi menjadikan 'Baga: Esok Untuk Siapa' lebih daripada sekadar sebuah filem tentang pengedaran dadah, sebaliknya sebuah gambaran menyeluruh mengenai kelompok masyarakat yang berusaha mencari tempat dalam dunia yang sentiasa berubah. Namun, dengan tema seberat kemiskinan, ketagihan, dan pengedaran dadah, ia memerlukan keseimbangan penceritaan yang teliti agar mesej sosial tidak mengatasi perkembangan watak. Penonton juga wajar diberikan ruang untuk memahami pilihan yang dibuat oleh setiap karakter tanpa tergesa-gesa menghalalkan kesalahan mereka. Secara keseluruhan, 'Baga: Esok Untuk Siapa' memang berani dan menarik, sebab ia berani angkat isu yang jarang sangat kita tengok kat skrin besar. Siapa kata filem tempatan tak boleh buat kita terfikir dalam-dalam?