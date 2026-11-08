Bella Astillah makan bersila atas set: Artis lain kopi mahal, dia pinggan kertas je!

Hiburan

Pelakon dan penyanyi, Bella Astillah, baru-baru ini jadi buah mulut ramai sebab sikapnya yang rendah diri dan bersahaja ketika di set penggambaran. Ramai yang puji gila! Kisah ni mula tular selepas seorang individu berkongsi pengalaman kawan dia yang bekerja bahagian produksi bersama isteri kepada Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Abdul Rahman itu.

Individu tu kata, Bella memang lain dari yang lain. Kalau selebriti lain, bila tiba waktu makan, "kena order kopi dan makanan mahal," katanya. Fuh, diva betul! Tapi Bella?

Dia "makan saja makanan catering yang set sediakan. Pakai tangan, pinggan kertas, duduk bersila pun tiada hal," tambah individu tersebut. Senang cerita, tak cerewet langsung! Takde nak demand itu ini, apa yang ada, itu lah dia makan. Betul-betul tunjuk sikap profesional dan tak lupa diri.

Perkongsian itu meraih perhatian ramai yang rata-ratanya memuji sikap dan keperibadian Bella. Dalam industri yang kadang-kadang kita nampak macam penuh dengan kerenah bintang, Bella muncul dengan aura yang menyegarkan. Patutlah ramai sayang, sikap macam ni yang buat kita rasa dia pun manusia biasa macam kita jugak kan?