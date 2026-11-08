"Buat Apa Post Dekat Threads? Kalau Tak Puas Hati, Cakap Depan-Depan," Tegas Jazmy Juma

Hiburan

Okay gais, kecoh sikit bila pelakon Jazmy Juma akhirnya tampil bersuara, bukan main panas lagi isu disiplin dan adab dekat set penggambaran yang mula-mula disebarkan oleh seorang 'rakan selebriti' di platform Threads. Amboi, pedas betul bunyinya!

Jazmy, yang kini berusia 28 tahun, memang tak menafikan ada saja kekurangannya. Dia akui kadang-kadang ada juga perkara yang berlaku di luar kawalan dia. Yelah, siapa je tak pernah terlajak tidur atau terlampau penat kan? Bukan kita je, selebriti pun manusia biasa juga!

Katanya, sebagai pelakon kerja mereka ikut masa dan dia rasa setiap pelakon pernah melalui pengalaman itu. Kan dah kata, ramai je yang relate dengan situasi ni.

Tapi, Jazmy bukan jenis lepas tangan tau. Kalau dia sedar ada buat salah, dia akan terus minta maaf. Dia tahu benda tu memang akan rugikan masa orang lain dalam produksi. Menurutnya, kebiasaannya pengarah akan cuba cari masa sesuai kerana ia adalah teamwork dan toleransi. Nampak tak, ada kerjasama dan tolak ansur di situ.

Yang paling membuatkan dia geram, bila isu macam ni dibawa ke platform media sosial macam Threads. Bagi Jazmy, tindakan macam tu memang tak profesional langsung. Betul lah tu, zaman sekarang kan ramai suka jadi 'keyboard warrior'.

"Tak profesional. Saya tak tahu kenapa ada yang begitu tapi saya akan terus berjumpa dengan orang yang saya rasa ada masalah dengannya. Nak post dekat Threads buat apa? Perhatian apa yang kau nak? Kita dah besar. Kalau tak puas hati, cakap sahaja depan-depan. Semua perkara boleh bincang," luahnya dengan jujur. Fuh, sentap! Pesanan ni bukan untuk sesiapa secara spesifik katanya, tapi secara umum. Dia pun berharap taklah dia jadi macam tu nanti.

Dalam pada sibuk menguruskan isu ini, Jazmy Juma turut membintangi drama adaptasi novel popular, Yes! Captain Zul Aaryan. Harap-harap takde lah isu Threads lagi lepas ni, penatlah nak melayan drama kat media sosial ni!