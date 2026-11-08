Riena Diana Dedah Keith Foo Tolak Tawaran Berlakon Indonesia Demi Anak!

Hiburan

Aktor Keith Foo memang ada nama di Indonesia, tapi siapa sangka, dia kini menolak tawaran berlakon dari sana. Puncanya? Semua gara-gara tak sanggup berjauhan dengan anak perempuannya, Skylar, macam yang didedahkan kekasihnya, pelakon Riena Diana.

Menerusi perkongsian di Threads, Riena pernah tertanya-tanya kenapa Keith pilih untuk balik ke Malaysia. Yalah, dia dah bina nama kukuh di industri hiburan Indonesia hampir sedekad lamanya, siap dah berlakon sinetron dan filem kat sana. Kenapa pula nak balik sini?

Jawapan Keith, katanya, mudah saja. Saya cuma nak keluar daripada zon selesa dan mahukan pengalaman serta cabaran baharu di Malaysia sebab dah 10 tahun dekat sana, cerita Riena, mengulangi kata-kata Keith. Rupanya, perancangan asal Keith cuma nak balik Malaysia untuk satu projek je, lepas tu nak sambung semula kerjaya di Indonesia.

Tapi rezeki berpihak kepadanya apabila dia terus menerima tawaran lakonan secara berturut-turut. Menurut Riena, mungkin Keith rasa sudah tiba masanya untuk buat penggambaran di Malaysia pula. Keith juga berkata ibu bapanya sudah tua, jadi dia memilih untuk terus tinggal di Malaysia. Betul-betul anak yang baik, kan?

Yang paling 'touching' sekali, Riena beritahu Keith sampai hari ini masih dapat panggilan dan tawaran untuk berlakon di Indonesia. Tapi dia menolak tawaran itu demi anak perempuannya.

Untuk rekod, Keith Foo pernah berkahwin dengan model Kim Raymond pada tahun 2015 sebelum mereka bercerai pada tahun 2019. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan seorang cahaya mata perempuan, Skylar, yang kini di bawah jagaan bersama kedua-dua ibu bapanya. Keith dan Riena pula mengesahkan hubungan cinta mereka pada tahun 2024, selepas mereka mula rapat sewaktu bekerjasama dalam sebuah drama. Memang ‘sweet’ betul pengorbanan Keith ni untuk keluarga, kan?