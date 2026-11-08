Fatin Afeefa Malu Tengok Diri Tanpa Tudung: “Ya Allah, Aku Ke Itu?”

Hiburan

Pelakon Fatin Afeefa dah mula bersuara menafikan dakwaan yang cakap dia sanggup buka tudung semata-mata nak menjayakan filem Bisikan. Kesian dia, padahal penggambaran naskhah tu dah buat enam tahun lalu, sebelum dia ambil keputusan untuk berhijab lagi.

Fatin, atau nama penuhnya Fatin Nur Afifah Shamsudin, 31, memang dah agak dah akan ada reaksi macam ni bila treler filem tu keluar. Tak cukup dengan tu, dia siap terima banyak mesej peribadi (DM) dari netizen yang bukan main lagi mempersoalkan penampilannya. Tapi Fatin memilih untuk tak balas, sebab dia yakin netizen akan faham sendiri nanti. Betul la tu, takkan nak jelaskan satu per satu, kan?

Dia juga jelaskan, perubahan penampilan ni bukan alasan nak ketepikan komitmen yang dah dipersetujui. Bayangkanlah usaha satu produksi tu, takkan senang-senang nak kata tak boleh tayang? Menurutnya, kontrak sudah ditandatangani dan dia perlu menghormati produksi, kru serta semua yang terlibat. Dia takkanlah nak suruh penerbit jangan tayang filem tu semata-mata sebab dia dah bertudung, kan? Itu namanya tak profesional! Lagi satu, dia tak nak sia-siakan peluang yang dah diberikan kepada semua orang.

Yang paling relatable sekali, Fatin tak nafikan dia rasa janggal dan malu gila bila tengok balik penampilan dia tanpa tudung kat layar perak. Aduh, siapa je tak rasa macam tu bila tengok balik gambar/video zaman dulu-dulu, kan? "Saya rasa sangat janggal. Tengok diri sendiri sampai terdetik, 'Ya Allah, aku ke itu?' Memang malu sendiri," ceritanya. Tapi dia tetap terima sebab lakonan memang kerjaya dia dari kecil dan pernah jadi sumber rezeki untuk dia dan anak-anak.

Fatin ni memang jenis chill je bila berdepan kecaman. Dia mengaku sudah bersedia dengan segala kemungkinan dan tidak pernah ambil hati. Dia punya mindset bagus: "Netizen cakap, kita senyum sahaja. Cakaplah apa yang nak dicakap, nanti penat, diamlah." Mantap! Untuk pengetahuan korang, Fatin sebenarnya dah bersara dari dunia lakonan lepas kahwin dengan Aliff Awang pada 2022 dan nak fokus pada keluarga serta anak-anak. Walaupun masih terima tawaran, dia tolak secara baik demi menghormati permintaan suami.

Okay, jadi lepas ni, jomlah kita tengok Bisikan sambil memahami latar belakang Fatin, jangan cepat sangat melatah, ye tak?