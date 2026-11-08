Jasper Supayah: Janganlah Bandingkan Diri, Deepavali Ni Wajib Family Time!

Hiburan

Nama Jasper Supayah memang tak asing lagi dalam industri hiburan kita. Dah lebih sedekad, tepatnya 13 tahun, dia berjuang nak bina nama dan 'jual' bakat seni yang dia ada. Bukan senang weh! Tapi, Jasper yang berdarah kacukan India dan Cina dari Johor ni memang jenis tak mudah mengalah. Dia sentiasa semangat nak bersaing secara sihat.

Bila tiba Deepavali, atau Pesta Cahaya, Jasper ada prinsip dia sendiri. Bagi dia, perayaan ni lebih daripada pakai baju cantik, makanan sedap, atau dekorasi rumah gempak. "Sebenarnya Deepavali ini pada saya, adalah satu perayaan cukup bermakna sangat-sangat sebab Pesta Cahaya itu bukan hanya nak pakai baju cantik ataupun berkaitan makanan dan dekorasi rumah, tetapi lebih kepada pertemuan keluarga," kata pemilik nama sebenar Jasper James Supayah ni. Fuh, dalam betul maksud Deepavali untuk dia!

Dia kata, Deepavali ni memang pasal hubungan kebersamaan dengan orang-orang tersayang. Kira macam, susah nak describe perasaan seronok bila dapat berkumpul dengan keluarga. Sampai sanggup tau hadap kesesakan jalan raya berjam-jam semata-mata nak sampai ke rumah jumpa famili. Betul lah tu, kemeriahan Diwali tu bukan boleh diukur dengan besarnya sambutan, tapi dengan siapa yang ada di sisi kita. Makin kita dewasa, makin kita sedar, masa lapang dengan keluarga tu memang berharga gila.

Sepanjang lebih 10 tahun (sejak 2013) dalam industri, Jasper dah lalui macam-macam. Dia dah jadi pelakon, penyanyi, pengacara, model, malah penganjur acara pun dia pernah buat. Kiranya, dia dah pusing 360 darjah la dalam dunia seni ni. Tapi, satu benda yang dia pegang, bila kita kat atas, kena sentiasa ingat akan ada masa kita kat bawah juga. Kadang-kadang peluang datang, kadang-kadang terlepas. Bila jadi macam tu, dia akan tanya diri balik kenapa dia masuk industri ni. Ha, nampak tak betapa deepnya refleksi dia?

Bagi Jasper, kepuasan sebagai anak seni tu memang luar biasa, tak boleh dibeli dengan duit dan takde penghujung. Tapi, paling penting, dia belajar jangan sesekali bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Dia percaya setiap orang takdir dan rezekinya sudah dirancang oleh Tuhan. Dia percaya rezeki setiap orang akan sampai pada waktunya. Sebab tu dia prefer enjoy the journey dan enjoy the process. Betul sangat! Janganlah kita compare gaji kita dengan kawan lain, rezeki masing-masing kan?

Dalam setiap naskhah atau projek yang dia dapat, sama ada berlakon, menyanyi, atau mengacara, Jasper sentiasa pegang prinsip merendah diri dan hormat semua orang. Bagi dia, setiap hari adalah perjuangan, pembelajaran, dan ujian untuk terus kekal relevan dalam industri ni.

Industri hiburan pun bukan statik. Sejak 2013 sampai sekarang, Jasper nampak banyak perubahan ketara, terutamanya permintaan penonton. Dari visual, mutu lakonan, solekan, wardrobe, penggayaan, sampailah ke gred warna, semuanya bergerak pantas. Sebagai pelakon, dia sentiasa mencari peluang nak cabar diri.

Jasper sedang sibuk dengan penggambaran drama "Menantu Tanpa Reda". Dalam drama tu, dia bawa watak Melissa yang memang berani, kompleks, dan jauh beza dengan perwatakan dia yang sebenar. Dia suka gila watak Melissa ni sebab banyak lapisan emosi dan personaliti. Watak ni pun beri dia peluang untuk belajar psikologi manusia. Bukan senang tau nak bawa watak jahat dengan penuh dendam sampai betul-betul menjiwai 'kejahatan' tu! Tapi Jasper memang ada impian nak dapat watak yang lagi 'psycho' dan boleh "menyesakkan" nafas penonton. Pergh, sedia-sedia lah kita nanti!

Tahun lalu, Jasper pun buat comeback dalam drama 50 episod, "Jika Cinta Itu Buta", dengan watak Datin Samantha yang dikatakan sangat berkarisma. Kira bukan kaleng-kaleng la comeback dia.

Memang power lah Jasper ni, sentiasa upgrade diri dan tak pernah lupa asal-usul. Mana boleh dapat pelakon yang power macam ni, kan?