Didie Alias ‘Tarik Handbrake’ Dengan Amyza Aznan – Dah Tiga Bulan Tak Berhubung!

Hiburan

Memang tak sangka! Persahabatan yang selama ini nampak utuh macam isi dengan kuku antara Didie Alias dan Amyza Aznan nampaknya sedang diuji. Pengacara dan pelakon serba boleh kita, Didie Alias, baru-baru ini meluahkan rasa kecewa bila hubungan dia dengan sahabat baiknya, Amyza Aznan, dah lebih kurang tiga bulan tak berhubung.

Nampak sangat Didie sedih, tak dapat nak sorok perasaan atas kekeruhan yang berlaku ni. Tapi, dia kata Amyza lah yang patut jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Kan tak adil pula kalau orang lain yang cerita hal orang.

Didie berkata, mungkin Amyza ada jawapannya sendiri dan biarlah dia yang menjawab mengenai apa yang sedang berlaku. Jelas terpancar rasa terkilan bila hubungan dengan “darah daging” sendiri jadi macam ni. Let's be honest, siapa je tak terasa bila kawan rapat kita buat macam tu?

Dia juga kongsikan rasa terkilan bila niat baik dia nak bagi nasihat dulu disalah anggap. Menurutnya, apabila dia bercakap dan memberi nasihat tetapi dikatakan terlalu sibuk mengambil tahu hal orang, mungkin ada yang membencinya. Hmm, ini memang classic punya situasi.

Disebabkan dah cuba buat yang terbaik tapi hasilnya lain, Didie terpaksa buat keputusan berat. “Bagi saya, saya sudah buat sehabis baik dan cuba membantu sehabis baik. Keputusan di tangan dia. Jadi, saya terpaksa tarik ‘handbrake’,” terang Didie, merujuk kepada urusan anak, suami, dan keluarga Amyza. Dia tak nak ambil tahu lagi. Fuh, memang kena ada self-respect kan? Kadang-kadang kita kena tahu bila masa nak mengalah demi ketenangan diri.

Didie berkongsi cerita yang agak berat ni masa ditemu bual dekat majlis pelancaran Anugerah Bintang Popular (ABPBH) Ke-38, di Ombak KLCC, pada Sabtu lalu. Dia pun sebenarnya tak nak ulas panjang sebab risau kenyataan dia boleh mengeruhkan lagi keadaan. Katanya, jawapan ada pada Amyza kerana dialah yang lebih tahu. Betul juga, tak adakan kita nak jadi batu api, kan?

Walaupun kecewa, Didie tetap positif. Dia kata tak ada langsung perasaan serik nak bantu orang lain yang memerlukan. Malah, dia seronok tengok Amyza tercalon dalam kategori Aktres Pembantu TV Popular di ABPBH38. Ini menunjukkan betapa besarnya jiwa Didie, masih boleh doakan yang terbaik untuk kawan.

Sebelum ni, memang kita selalu nampak Didie ada je di sisi Amyza, terutamanya masa Amyza melalui fasa sukar lepas kehilangan anak sulungnya, Andre Mikhail, pada Februari lalu. Tapi, lepas tragedi tu, kelibat mereka berdua makin jarang nampak bersama, sampai la timbul spekulasi yang persahabatan mereka dah retak.

Harap-harap tak ada lah ‘drama’ lain pula lepas ni, kan? Apa pula pendapat korang?