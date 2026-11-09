Zizan Razak & Syida Melvin Berbual Mesra, Netizen Dah Mula Masuk Line Nak Jodohkan!

Hiburan

Kecoh betul media sosial baru-baru ini bila tiba-tiba timbul gosip cinta antara Zizan Razak dengan Syida Melvin, macam tiada angin tiada ribut! Tak sangka pula, dari mana datangnya cerita ni, kan?

Semuanya bermula sebab Zizan dan Syida dilihat berbual mesra dekat satu acara. Memanglah, kalau tengok gaya, tak nampak macam pasangan bercinta pun, tapi biasalah netizen Malaysia ni, bila dua-dua status solo, automatik gosip liar mula bertebaran.

Memandangkan dah viral, ramai pula yang mendoakan dan berharap sangat agar mereka berdua ni betul-betul ada hubungan istimewa nanti. Tak salah pun nak doakan benda baik, insya-Allah boleh bina masjid. Kami pun harap apa yang netizen doakan tu jadi kenyataan, cuma harap kemelut Syida dengan bekas suaminya cepat-cepatlah selesai.

Kesian Zizan, mesti dah penat asyik nak jawab soalan kahwin daripada pihak media.