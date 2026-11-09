Hafiz Suip Bakal Sambut 'Baby Boy', Isteri Dah Tujuh Bulan Mengandung!

Hiburan

Penyanyi popular yang dikenali ramai dengan vokal mantapnya, Hafiz Suip, baru-baru ini berkongsi berita paling manis yang pastinya buat peminat dan rakan-rakan seindustri teruja — isterinya yang tercinta, Fiona Saffiyya, kini sedang sarat mengandung anak pertama mereka! Ini bukan sebarang khabar angin, tapi Hafiz sendiri yang mengesahkan berita gembira ini.

“Alhamdulillah, usia kandungan isteri saya sekarang sudah mencecah tujuh bulan dan jantinanya adalah lelaki,” kongsinya. Betul, mereka bakal menimang seorang putera tak lama lagi. Wah, tahniah tak terhingga kami ucapkan buat pasangan ini!

Hafiz, yang nama sebenarnya Mohd Hafiz Mohd Suip dan kini berusia 34 tahun, memberitahu bahawa dia kini memberikan tumpuan penuh kepada isterinya. Memang patut pun, isteri tengah sarat bawa amanah Allah, kan? Katanya, dia jenis yang kalau bekerja akan sentiasa memberikan 100 peratus komitmen. Fokus utama kini adalah keluarga!

Khabar gembira ini dikongsikan Hafiz pada hari Sabtu lalu, ketika ditemui pada majlis pelancaran dan pengumuman calon Anugerah Bintang Popular ke-38 (ABPBH38) yang berlangsung meriah di Ombak KLCC. Jadi, bolehlah dikatakan majlis berprestij itu bertukar jadi majlis pengumuman berita gembira peribadi untuknya, kan?

Walaupun bakal menimang cahaya mata lelaki, Hafiz tetap menegaskan yang paling penting ialah anak dalam kandungan sihat dan urusan bersalin nanti berjalan lancar, itu sahaja harapannya. Harapan kami pun sama, semoga semuanya dipermudahkan untuk Fiona dan bayi!

Selain daripada perhatian penuh kepada isteri dan anak dalam kandungan, Hafiz juga mahu memberi tumpuan kepada kesihatan bapanya yang kini tinggal di Kuching, Sarawak.

Menurut Hafiz, ayahnya sihat cuma tinggal seorang diri. Bapanya lebih selesa menetap di Sarawak kerana banyak memori di sana, walaupun Hafiz pernah membawanya berpindah ke Kuala Lumpur sebelum ini. Keadaan ayahnya kini semakin baik dan dia meluangkan masa bersama adik-beradik serta ibunya yang masih ada.

Seronoknya dengar berita baik macam ni, rasa macam kita pun tumpang gembira! Agak-agak nama apa Hafiz dengan Fiona akan pilih untuk 'baby boy' mereka nanti ya? Mesti comel habis!