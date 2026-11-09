Pasya Siap Buat Stunt Demi 'Tak Tertanggung Lagi', Puji Habis Komitmen Produksi!

Hiburan

Penyanyi Pasya, yang kita kenal dari program Mentor 7 tu, baru-baru ini meluahkan rasa syukurnya atas kerjasama mantap dengan Aryan Putra Entertainment (APE) dan A*CAP. Kolaborasi untuk single terbaru dia, 'Tak Tertanggung Lagi', disifatkan sebagai pengalaman bermakna sepanjang perjalanan seninya.

Pasya memang terkesan dengan komitmen penuh team produksi dalam menguruskan setiap aspek projek. Dari perancangan jadual, sesi brainstorm idea, photoshoot cun melecun, sampai la ke penghasilan muzik video – semuanya terurus rapi! Walaupun penglibatan Pasya khusus untuk single ini saja, dia rasa dihargai sangat-sangat dan dapat belajar banyak benda baru.

Lagu 'Tak Tertanggung Lagi' yang dah dilancarkan pada 23 Oktober lalu ini merupakan hasil ciptaan Aryan Putra. Bukan biasa-biasa, lagu ni diinspirasikan dari kisah benar seorang sahabat rapat yang melalui kegagalan rumah tangga. Fuh, memang makan dalam! Pasya sendiri mengaku, cabaran terbesar adalah untuk menyampaikan emosi kecewa dan pergolakan perasaan tu secara jujur dan padu.

Cabaran Pasya tak berhenti setakat menyanyi saja. Dalam muzik video arahan Esham Shahlin, Pasya dikehendaki menggalas watak penuh emosi dan, paling mengejutkan, kena buat beberapa babak aksi atau stunt! Ini kali pertama dia buat benda macam ni, tau. Memang nampak kesungguhan Pasya nak pastikan video muzik ni jadi power! Video muzik ni bukanlah gambaran semula sebiji-sebiji kisah sebenar, sebaliknya interpretasi kreatif konflik hubungan tersebut.

Tak hairanlah kalau lagu 'Tak Tertanggung Lagi' ni terus melonjak masuk senarai main platform penstriman pada hari pertama pelancarannya. Pasya berharap sangat, dengan pelancaran muzik video rasmi pada 5 November lalu, lebih ramai pendengar akan dapat menghayati kisah yang dibawakan dan turut merasai emosi dalam lagu tu.

Agak-agak korang, siapa pulak artis yang akan buat stunt dalam MV lepas ni? Pasya dah set benchmark tinggi ni!