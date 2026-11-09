Syamel Tak Jadi 'Kerusi Panas' GV Fantasia? Jadual Padat Punca Utama!

Hiburan

Kecoh habis bila nama Syamel asyik disebut-sebut bakal jadi antara empat calon 'kerusi panas' dalam Gegar Vaganza (GV) Fantasia, yang bakal bersiaran bermula Ahad, 8 November. Tapi, Syamel atau nama sebenarnya Syameel Aqmal Mohd Fodzly, 33, dah sahkan dia takkan bertanding sebagai peserta musim ini. Alasan? Jadual kerja yang bertembung dengan komitmen sedia ada. Aduhai, melepaslah kita nak tengok dia beraksi!

Syamel sendiri akui yang dia membesar dengan AF dan dia lahir daripada pentas itu. Jadi, bila tahu ada GV Fantasia ni, dia memang teruja gila. Siap rasa macam memori lama semua kembali berputar. Dia juga sedar ramai yang petik nama dia bakal masuk, tapi keputusan tu bukan di tangan dia sorang. Semuanya diserah pada pihak pengurusan.

Rupa-rupanya, kebanyakan tarikh yang diperlukan untuk GV Fantasia tu memang dah penuh dengan tarikh kerja Syamel yang lain. Kesian betul, dah rezeki bukan di situ. Katanya, “apa yang terbaik buat masa ini, saya mendoakan semoga semua peserta dipermudahkan urusan dan berjaya menghiburkan peminat.” Sporting habis!

Penyanyi ni sempat luah rasa terharu bila peminat gigih kongsi balik video-video lama dia masa kat pentas AF, siap bagi sokongan padu suruh dia masuk GV Fantasia. Memang tersentuh dia dengan kasih sayang peminat. Dia anggap sokongan ni sebagai doa dan semangat moral yang sangat bermakna untuk karier seninya. Walaupun tak ada rezeki nak bertanding, Syamel kata dia tak tolak kalau ada peluang muncul sebagai kemunculan khas nanti.

“Secara rasminya memang tiada nama Syamel untuk GV kali ini,” katanya. Tapi jangan terkejut pulak kalau tiba-tiba dia muncul! Mana tahu pihak produksi nak kumpulkan semua alumni AF untuk nyanyi sama-sama di pentas pembukaan ke, kan? Jadi, kita tunggu dan lihat jelah apa kejutan Syamel nanti. Sementara tu, teruskan support GV Fantasia ye!