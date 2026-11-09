Mila Jirin Masuk Ring Tinju Untuk GV13? Pergh, Bikin Panas!

Hiburan

Penyanyi Mila Jirin, atau nama sebenarnya Norsyarmilla Jirin, 38, menyertai Gegar Vaganza Fantasia (GV13). Selepas hampir dua dekad mencipta nama, bekas peserta Akademi Fantasia (AF) ini kembali untuk menghangatkan semula arena nyanyian, memenuhi impian peminat untuk melihatnya kembali beraksi di pentas pertandingan.

Mila setuju join GV13 sebab konsep musim kali ini memang rare dan istimewa, menghimpunkan barisan juara serta bekas peserta AF. Katanya, momen macam ni mungkin takkan ada lagi sebab AF sendiri pun dah tak ada. Walaupun ramai bintang AF lain yang hebat-hebat bakal berentap, Mila menegaskan dia bukan nak bersaing sakan sangat, tapi lebih kepada nak beri persembahan terbaik untuk penonton setia GV. Dia nak berikan yang paling power, terutamanya bila dapat tugasan lagu yang bukan kebiasaan dia nyanyikan. Mantap!

Tapi, rahsia di sebalik 'comeback' yang gempak ni? Stamina! Mila jujur cakap, aspek ni jadi keutamaan dia menjelang pertandingan. Yalah, masa mula-mula masuk AF dulu umur baru 19 atau 20 tahun, sekarang dah nak masuk 'siri empat'. Dengan nada berseloroh, dia cakap, "kita semua makin muda" — wink wink! Untuk pastikan dia tak semput atas pentas, Mila ambil inisiatif masuk pelbagai kelas kecergasan termasuklah tinju selama hampir dua bulan. Pergh, sado terus!

Mila tak nafikan, perubahan fizikal selepas melahirkan anak pun mempengaruhi tahap kecergasan dia. Masa menyanyi sebelum masuk kelas tinju memang cepat rasa penat. Kata Mila, "Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan anak, struktur badan pun dah lain." Tapi, alhamdulillah, tinju sangat membantu dia untuk kawal kadar degupan jantung dan naikkan balik stamina, selain senaman kardio yang dia buat kat rumah.

GV13 ini akan bersiaran selama 11 minggu, setiap hari Ahad jam 9 malam di Astro Ria (saluran 104) dan secara langsung dari Auditorium MBSA Shah Alam. Korang pun boleh layan secara On Demand di aplikasi Astro GO dan Sooka. Jadi, jangan lupa saksikan transformasi Mila Jirin di pentas GV nanti!