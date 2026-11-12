Ziana Zain Tak Naikkan Harga Show Lepas Dapat Datuk? Macam Mana Dia Jaga 'Standard' Dia?

Hiburan

Ziana Zain, yang kini bergelar Datuk, rupanya tak jadikan anugerah tu alasan untuk naikkan harga persembahan dia. Dia kata, harga show dia masih kekal relevan dengan pengalaman dan kos semasa. Fuh, respek!

Jadi, macam mana dia kira bayaran? Senang je. Dia akan bincang dengan penganjur, ikut keperluan dan bajet diorang. Nak berapa lagu? Dua, tiga, empat, lima? Nak live band ke, tanpa band ke, atau minus one je? Semua ni main peranan. Ziana ada cakap, “Sebut harga macam biasa, sama ada dua, tiga, empat atau lima lagu, dengan band, tanpa band atau minus one. Cuma kita akan naikkan harga mengikut peredaran semasa. Macam mana harga minyak naik, kita naik sikitlah.”

Tapi, harga relevan tak bermaksud kualiti penampilan pun ala kadar, okay! Ziana Zain ni memang jaga gila bab imej atas pentas. Bagi dia, imej sama penting dengan bakat, tak boleh pandang remeh.

Macam mana dia maintain penampilan sentiasa on point? Ha, dia ada pasukan khas sendiri! Yes, betul. Ada jurugaya tudung, jurusolek, dan penggaya fesyen yang tolong dia bersiap. Dulu dia buat sendiri je, tapi sekarang, memang wajib ada tim untuk pastikan dia sentiasa nampak kemas dan menarik setiap kali keluar.

Cara ni buat kerja Ziana Zain lagi senang. Dia cuma perlu bincang pasal warna dan rekaan baju yang sesuai, selebihnya tim dia yang uruskan. Selain tu, dia cakap ni juga cara dia kongsi rezeki dengan tim dia. Kan bagus tu!

Paling penting, penampilan yang kemas ni bukan saja untuk melengkapkan persembahan, tapi juga sebagai tanda terima kasih dia pada peminat setia. Peminat kan rajin rakam gambar, jadi gambar tu akan jadi “koleksi dan arkib” diorang. Ziana sendiri pun mengaku, kadang dia tak ingat baju apa dia pakai, tapi peminat ingat! Siap boleh bandingkan lagi. Fuh, memang power!

Memanglah, diva sejati tak pernah kompromi dengan kualiti, kan? Apa pendapat korang?