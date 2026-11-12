GV Fantasia: Mila Jirin 'Blank' Sampai Tekak Kering Nak Dengar Komen Juri!

Hiburan

Mila Jirin, salah seorang bintang Gegar Vaganza Fantasia (GVF), mengaku berdebar gila setiap kali tiba masa nak dengar komen juri sebaik sahaja selesai membuat persembahan. Perasaan tu sampai buat dia teringat balik pengalaman zaman uji bakat Akademi Fantasia (AF) suatu ketika dahulu,

"Saya sampai blank siapa yang akan bagi komen sebab saya dah rasa berdebar-debar, tiba-tiba rasa tekak kering," cerita Mila. Mujurlah, segala debaran itu terubat apabila persembahannya di minggu pertama GVF mendapat pujian daripada ketua juri, Datuk Ramli MS. Lega sikitlah tu!

Menurut Mila lagi, walaupun dah lama tak berada atas pentas besar, pengalaman yang dikumpul dulu-dulu banyak membantu. Dia melihat penyertaan dalam GVF ini sebagai satu proses mengingat semula semua pengalaman yang ada. Memang betul-betul gunakan peluang yang ada ni kan?

Bukan setakat tunggu komen, masa buat persembahan pun Mila akui dia sangat gementar, lebih-lebih lagi sebab sudah lama tidak beraksi di pentas sebesar itu. Dia meletakkan sepenuh fokus untuk memberikan persembahan terbaik sebagai menghargai sokongan peminat yang tidak pernah putus. Mila juga menyatakan dia mudah menyerap tenaga, jadi bila dapat sorakan daripada peminat, tenaga terus datang mencurah-curah. Kiranya, peminat kena sorak kuat-kuat lah baru Mila power atas pentas!

Minggu pertama GVF menyaksikan Mila menyampaikan lagu "Persis Mutiara" dan berjaya meraih tempat kedua dengan peratusan markah sebanyak 66.51 peratus. Powerlah, walaupun dah lama tak naik pentas, masih boleh perform mantap dan tunjuk taring!

GV Fantasia musim ni memang lain macam sikit, sebab ia menghimpunkan semua juara serta alumni program Akademi Fantasia untuk bersaing sekali lagi. Program yang berlangsung selama 11 minggu ini bersiaran setiap Ahad, pukul 9 malam di Astro Ria (saluran 104) dan boleh juga distrim secara On Demand di aplikasi Astro GO dan Sooka. Trio hos kegemaran ramai, Nabil Ahmad, Jihan Muse, dan Sherry Alhadad akan menggegarkan pentas, ditemani barisan juri-juri hebat yang dihormati dalam industri muzik seperti Datuk Ramli MS, Hetty Koes Endang, dan Datuk Syafinaz Selamat.

Oh ya, jangan lupa, undian untuk GVF masih berlangsung hingga Jumaat, pukul 6 petang. Jomlah kita tengok siapa lagi bintang Hot Seat yang bakal dipilih dan menggegarkan GVF bersama bintang lain nanti!