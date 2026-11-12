Tiket Malam Kemuncak ABPBH 38 Dah Buka Jual, Jom Rancang Strategi Nak Undi 'Bintang' Kegemaran!

Hiburan

Peminat setia ABPBH, take note! Tiket untuk malam kemuncak ABPBH 38 dah boleh dibeli sekarang. Ada tiga kategori tiket yang ditawarkan, jadi korang boleh pilih mana yang sesuai dengan bajet dan keinginan.

Untuk yang betul-betul nak merasai kemeriahan macam artis, Glam Zone berharga RM179 menawarkan tempat duduk paling depan pentas dan peluang pengalaman karpet merah. Fuh, macam VIP! Kalau nak yang lebih chill, ada Fan Zone pada harga RM99 dan Fan Arena pada RM79. Nak beli? Cepat-cepat ke www.wowtix.com.my sebab tiket terhad, siapa cepat dia dapat!

Acara gilang-gemilang ABPBH 38 ni dilancarkan pada Sabtu lalu dengan tema 'Kitalah Bintang'. Kononnya, tema ni nak dekatkan diri dengan Gen-Z dan komuniti digital, sekaligus nak sampaikan falsafah yang kejayaan artis tu datang dari sokongan peminat. Jadi, kalau korang rasa diri tu 'bintang' sebenar sebab support industri kreatif, memang kena tunjuklah sokongan tu!

Macam mana nak undi 'bintang' kegemaran korang? Proses undian untuk calon Top 10 setiap kategori akan dibuka bermula 16 November depan hingga 6 Disember depan. Senang je, korang cuma perlu layari laman web rasmi ABPBH di www.abpbh.com.my.

Lepas daftar akaun, korang akan dapat 38 mata undian percuma! Wow, banyak tu. Mata ni boleh diagihkan ikut suka korang — sama ada nak fokus pada satu calon je atau bahagi-bahagikan kepada beberapa calon pilihan merentasi 21 kategori yang dipertandingkan. Jangan lupa, pemarkahan nanti nisbah 70 peratus undian awam dan 30 peratus dari juri profesional. Jadi, undian korang tu memang penting gila!

Malam kemuncak ABPBH 38 akan disiarkan secara langsung dari SITC, Shah Alam pada 12 Disember depan, jam 9 malam di TV3 dan secara penstriman eksklusif di aplikasi Tonton. Nak tengok artis kesayangan melenggang di karpet merah? Boleh join live di TikTok @MELODITERHANGAT seawal jam 8 malam. Jadi, dah ready nak support bintang kegemaran korang sampai menang trofi Bintang Paling Popular?