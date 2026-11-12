Honor, FINAS & Tourism Malaysia jalin kerjasama mantap

Hiburan

Mantap lah Honor! Bayangkan, syarikat ni dah tanda tangan memorandum persefahaman (MoU) dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) dan Tourism Malaysia. Korang tahu tak untuk apa? Bukan biasa-biasa tau, ini untuk sokong bakat kreatif tempatan dan nak bagi satu dunia nampak Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang awesome melalui penceritaan filem!

Paling gempak, Honor Magic9 Pro Max dah sah jadi telefon pintar rasmi Festival Filem Malaysia yang ke-35 (FFM35)! Bukan setakat tu je, phone ni jugak akan jadi telefon pintar rasmi Tourism Malaysia sempena Tahun Melawat Malaysia 2026-2027. Fuh, memang power!

Majlis MoU antara Honor dan FINAS tu disaksikan sendiri oleh Timbalan Menteri Komunikasi kita, Teo Nie Ching. Melalui kerjasama ni, FINAS dan Honor akan buka peluang besar untuk pembikin filem, penghasil kandungan, dan bakat baharu untuk asah kemahiran diorang, cuba teknologi pengimejan mobile, dan pamerkan hasil kerja diorang.

Tak cukup dengan tu, kerjasama ni juga nak galakkan lagi penghasilan filem dan kandungan digital yang mengetengahkan kisah, budaya, dan warisan Malaysia kita. Bukan untuk tontonan lokal je, tapi sampai ke peringkat antarabangsa. Inilah peluang kita nak tunjuk pada dunia betapa kayanya Malaysia. Kreator lokal, inilah peluang korang nak meletup! Agak-agak phone ni boleh ganti kamera profesional ke?