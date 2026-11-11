Sarimah Ibrahim Tegur Fesyen Lelaki Makin Feminin: Okay Ke Ni, Bro?

Hiburan

Che Puan Sarimah Ibrahim, pelakon dan pengacara yang sentiasa nampak classy, baru-baru ini buat ramai terangkat kening bila dia luahkan pandangan peribadinya. Menerusi hantaran di Threads, Sarimah terang-terangan meluahkan rasa kurang senangnya dengan trend pemakaian, solekan, dan penggunaan aksesori dalam kalangan lelaki yang dilihatnya semakin menyerupai wanita. Fuh, terus panas topik ni!

Katanya, benda-benda macam ni dah makin dinormalisasikan dalam masyarakat kita, sampai ada yang dia rasa dah 'melampaui fitrah semula jadi'. Eh, betul ke sampai macam tu sekali? Sarimah siap tanya direct: "Bolehkah kita berhenti menormalisasikan pemakaian, solekan atau aksesori lelaki yang membuatkan mereka kelihatan lebih feminin atau menyerupai wanita?" Tegas betul bunyinya!

Bagi Sarimah, lelaki tu dah cukup sempurna dengan diri sendiri, tak perlu nak 'tambah-tambah' lagi. Dia berpendapat, penampilan yang sederhana dan semula jadi tu dah paling elok dah. "Pada pandangan saya, lelaki sudah cukup sempurna dengan menjadi diri mereka sendiri, seadanya," katanya lagi, menambah bahawa kesederhanaan lebih baik dan yang semula jadi adalah terbaik. Dia menekankan itu hanyalah pilihan peribadinya dan sekadar pendapatnya.

Tak sangka pulak, hantaran penyanyi lagu Kini Kau Tiada ni dapat sambutan hangat kat ruangan komen. Ramai netizen yang nampaknya sebulu dengan pandangan Che Puan Sarimah. Diorang siap anggap trend fesyen yang dimaksudkan tu dah 'melampaui batas dan bercanggah dengan agama' pulak. Memang kecoh betul perbincangan ni!

Seorang netizen berkata lelaki seharusnya kekal sebagai lelaki dan wanita kekal sebagai wanita, dan perkara yang bertentangan dengan fitrah ini tidak patut dinormalisasikan. Seorang lagi netizen pula berpandangan Islam sendiri melarang lelaki menyerupai wanita.

Jadi, bila dah Che Puan Sarimah sendiri bersuara dan ramai netizen pulak setuju, apa pendapat korang? Betul ke trend fesyen ni dah makin 'ke laut'? Atau biarlah orang nak bergaya macam mana pun, asalkan tak kacau orang lain?