Fatin Afeefa nekad bersara, tak rindu dunia lakonan dah!

Hiburan

PELAKON Fatin Afeefa, kini tekad untuk tidak lagi kembali ke arena seni. Sejak mendirikan rumah tangga pada Disember 2022, beliau memilih untuk menumpukan sepenuh perhatian kepada kehidupan berkeluarga, satu fasa yang disifatkan sangat membahagiakan dirinya.

Fatin, atau nama sebenarnya Fatin Nur Afifah Shamsudin, 32, mengumumkan persaraannya daripada dunia lakonan sebaik saja berkahwin dan menegaskan dia tidak akan berpatah balik. "Saya sudah lama berhenti," katanya.

Nak tahu tak, dia langsung tak rindu pun dunia lakonan tu? Fuh, padu! Kata Fatin, dia dah mula bekerja sebagai penghibur sejak berusia lapan tahun lagi. Memang dah puas sangat la tu!

Hidup Berkeluarga Memang Lagi Best!

Fatin tak sorok pun rasa seronoknya dia sekarang. Hidup sebagai seorang ibu dan isteri memang lain macam nikmatnya. Bagi dia, untuk kembali kepada dunia lakonan memang memenatkan kerana sepanjang hidup dia asyik dengan lakonan, kerja dan menyanyi, dan dia mahu buat perkara lain pula.

Sampai satu tahap, dia rasa mahu duduk di rumah, menonton televisyen serta membawa anak ke pusat beli-belah dan taman permainan, dan dia gembira dengan kehidupan sekarang. Siapa je tak suka life yang chill macam tu, kan? Dapat tengok anak membesar depan mata, dapat tegur bila keputusan exam merosot – tu semua pengalaman yang tak boleh dibeli dengan duit, uolls!

Suami Beri "Lampu Merah", Fatin Akur

Walaupun dah umum bersara, nama Fatin Afeefa ni kan hot. Jadi, memanglah masih ada tawaran berlakon yang diterima. Tapi Fatin tetap maintain pendirian, tolak semua dengan baik kerana dari awal lagi dia sudah umumkan keputusan untuk berhenti. No turning back, geng!

Selain tu, faktor suami pun jadi penentu utama. Fatin sangat menghormati permintaan suaminya yang meminta dia "memperlahankan aktiviti menyanyi dan berlakon kerana merasakan perkara itu kurang baik." Bila dah suami cakap macam tu, apa lagi, Fatin ambil keputusan untuk berhenti terus. Ini baru namanya isteri mithali, menjaga hati suami! Lagipun, seronok je tak payah buat apa-apa, kata Fatin. Suami pun dah bagi green light untuk dia duduk rumah buat apa saja yang dia nak, asalkan tak berlakon atau menyanyi lagi. Bestnya dapat suami support macam ni, kan?

Jaga Privasi, Elak Fitnah Dunia Glamor

Memang betul, dalam industri seni sekarang ni ramai je pelakon berhijab yang masih aktif. Penampilan bertudung bukan penghalang pun. Tapi Fatin, dia ada alasan tersendiri kenapa dia pilih untuk betul-betul keluar dari limelight. Dia nak jaga privasi dan maruah suami, selain tak nak buka ruang kepada fitnah. Menurutnya, walaupun berhijab, mungkin ada babak yang memerlukan dia berdua-duaan dengan pelakon lelaki. Nampak sangat dia serius nak fokus pada rumah tangga dan elakkan segala spekulasi. Fatin ni kan dah mendirikan rumah tangga dengan usahawan Aliff Awang atau Opai pada Disember 2022. Majlis perkahwinan mereka pun dibuat secara tertutup di Subang Jaya. Memang gaya dia ni jenis low-profile untuk urusan peribadi.

Jadi, nampaknya takdelah lagi Fatin Afeefa beraksi di kaca TV atau di pentas seni. Keputusan yang cukup berani, demi kebahagiaan sendiri dan keluarga! Korang rasa, artis lain pun patut contohi Fatin ke?