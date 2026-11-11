Evanatie Sannie: "Ya, Memang Saya, Tapi Itu Fitnah!" – Sahkan Putus Tunang Sekali Gus!

Hiburan

Okay, geng! Akhirnya pelakon baru yang tengah naik, Evanatie Sannie, pecah rahsia dan sahkan sendiri yang dialah wanita yang netizen dok kaitkan dengan Idan Aedan pasal isu 'check-in' dekat hotel tu. Fuh, panas!

Tapi jangan salah faham pula. Evanatie, 25, menafikan habis-habisan segala tohmahan tu. Siap cakap ini semua "fitnah semata-mata" yang sengaja direka untuk jatuhkan reputasi dia. "Ya, memang saya. Tetapi itu adalah fitnah semata-mata sebab begitulah bila berada dalam industri ini," katanya masa ditemui kat Malam Gala Filem Galau di TGV KLCC pada Selasa lalu. Nampak tenang je dia jawab, power betul!

Katanya lagi, dia faham dunia seni memang penuh ujian. Dia siap cakap hubungan dia dengan pelakon filem Kacau yang lain semua okey je, kawan macam biasa.

Paling mengejutkan, Evanatie juga dedahkan yang hubungan dia dengan tunang sebenarnya dah lama berkecai. Patutlah tenang je! "Benda itu sebenarnya sudah lama untuk meleraikan perkara berkenaan. Jadi bagi saya, ada orang yang boleh terima dan ada orang yang tidak boleh terima. Apa-apa pun saya hadapi sahaja," jelasnya. Nampaknya, dia dah lama solo. Dari pihaknya, semuanya sudah selesai sebelum ini lagi dan kini dia single.

Meskipun kisah peribadi dia jadi bualan, Evanatie pilih untuk kekal positif. Apatah lagi, nama dia baru nak bertapak dalam industri. Dia kata apa pun yang berlaku, dia terima dan jalani hidup seperti biasa. Dia juga cakap dia akan lebih berhati-hati lepas ni, demi ketenangan diri sendiri.

Bukan itu saja, Evanatie dedah yang dia pun terima ugutan sama macam Idan. Tapi jangan risau, dia dah ambil tindakan sewajarnya ikut saluran undang-undang secara tertutup.

"Tindakan undang-undang? Sudah tentu tindakan ada diambil. Tetapi perkara ini bersifat privasi, jadi biarlah kami bertindak di belakang tabir dan mengikut saluran undang-undang yang betul," tegasnya lagi. So, tak ada main-main ya!

Evanatie dan Idan tidak mempunyai sebarang hubungan istimewa. Sebelum ni, Idan pun dah nafikan dakwaan berkenaan. Ingatkan boleh 'check-in' terus ke hati netizen, rupanya drama je semua ni. Korang rasa siapa yang patut lebih berhati-hati lepas ni?