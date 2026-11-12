Kualiti Atau Populariti? Zarif Ghazzi Kongsi Cara Kekal Relevan Dalam Industri!

Hiburan

Populariti yang melonjak naik bukan tiket untuk lepak-lepak, tapi sebenarnya datang pakej dengan tanggungjawab besar. Kena jaga kualiti lakonan setanding dengan perhatian yang diterima. Itulah pegangan Zarif Ghazzi, pelakon yang nama dia tengah meletup gila sekarang ni.

Bagi bintang yang tengah digilai ramai, terutamanya geng wanita, dengan watak Abbas dalam filem Kudrat 1968: High Council ni, dia memang bimbang kalau nama je yang naik, tapi skill lakonan masih tak seberapa. Dia mengaku, "Perkara paling saya takut adalah ketika populariti saya tidak setaraf dengan kemahiran dan kualiti apa yang saya ada." Betul juga kan? Kalau tak, nanti jadi hangat-hangat tahi ayam je.

Tak Cukup Setakat Popular, Kena Ada Kualiti!

Zarif faham populariti perlu selaras dengan kualiti lakonan. Jadi, dia tak nak kejar populariti kosong. Sebaliknya, dia sibuk perkuat ilmu dan kemahiran lakonan dia. Macam mana? Dengan rajin pergi kelas dan bengkel lakonan. Ini menunjukkan dia memang serius nak jadi pelakon yang berkaliber.

Dia pun terbuka menerima kritikan. Ada penonton yang menghantar mesej terus menerusi media sosial memberitahu lakonannya kurang bagus. Zarif tak kecil hati, malah menjadikannya maklum balas untuk terus mempertingkatkan kualiti setiap naskhah lakonan selepas ini, dan dia menghargai segala nasihat, kritikan dan pujian itu dengan berlapang dada.

Jaga Jejak Digital & Diri!

Bila dah nama popular, setiap gerak-geri kita memang senang dapat perhatian. Zarif pun sedar pasal ni. Dia sedar jejak digital sangat bahaya dan boleh memakan tuannya sendiri. Jadi, dia memang jaga tingkah laku dia, terutama kat media sosial. Dia tahu, bila kita dah di atas, mesti ada je yang menunggu nak jatuhkan.

Dia yakin dengan doa keluarga, peminat, ibu bapa dan orang sekeliling yang mengangkatnya, dia akan terus kekal. Didikan keluarga pun banyak bantu dia tak mudah hanyut dengan kemasyhuran. Keluarga selalu berpesan supaya 'common sense' menjadi nombor satu. Ada ilmu tapi kalau takde budi bahasa, orang pun tak hormat. Barulah orang sayang.

Pecah Stereotaip Watak!

Cabaran lain untuk Zarif adalah nak pecahkan imej dia sebagai pelakon remaja. Penonton kadang-kadang ingat dia ni budak-budak lagi. Jadi, strategi dia: pilih projek yang ada karakter dan umur yang berlainan. "Sebab itulah setiap projek yang saya pilih perlu berlainan karakter dan umur," jelasnya.

Contohnya, tahun lepas dia bawa watak lelaki lewat 20-an atau awal 30-an. Tahun ni pulak dia jadi budak sekolah. Insya-Allah tahun depan, jadi dewasa semula. Nampak tak kepelbagaian tu? Dia buat macam ni sebab nak tunjuk yang kemampuan lakonan dia tu tak terhad. Ini penting kalau tak nak orang label kita boleh bawa watak sama je.

Ambil Iktibar Dari Watak Abbas

Watak Abbas dalam Kudrat 1968 ni bukan saja bagi dia populariti, tapi ajar dia banyak benda. Watak tu secara peribadi didik dia lebih menghargai kehidupan dan bersyukur. "Abbas ajar saya erti bersyukur kerana perwatakannya bagaikan langit dengan bumi jika dibandingkan dengan diri saya," kata Zarif. Walau susah mana pun, mesti ada orang lain yang lagi susah. Itu pengajaran terbesar yang Abbas tinggalkan pada dia.

Masa dia bangunkan karakter Abbas, dia sengaja nak jadikan watak tu totally berbeza dengan diri Zarif Ghazzi yang sebenar. Hasilnya? Dia puas hati! "Apabila menonton Kudrat 1968, saya amat berpuas hati dan terhibur kerana apa yang terpapar di hadapan mata, bukan lagi Zarif Ghazzi, melainkan susuk Abbas itu sendiri," ujarnya. Kira powerlah kalau dah boleh hilang identiti sendiri dalam watak!

Bergandingan Dengan Yang Berpengalaman

Sekarang ni, Zarif tengah sibuk dengan drama bersiri Dua Nyawa. Dia bergandingan dengan nama-nama besar macam Puteri Balqish, Jazmy Juma, Vanidah Imran dan Kodi Rasheed. Bagi dia, peluang berlakon dengan pelakon berpengalaman macam ni adalah ruang terbaik untuk dia belajar. Memang betul, kalau nak maju, kena berguru dengan yang pakar!

Alhamdulillah, Zarif bersyukur dikelilingi rakan-rakan yang baik dan peminat yang memahami serta menghormati privasi dia. Dia juga hargai sokongan peminat terhadap karya tempatan. "Terima kasih kerana sokong naskhah tempatan, kalau bukan rakyat kita yang sokong, siapa lagi mahu," katanya.

Nampak gayanya, Zarif Ghazzi ni memang ada strategi yang mantap untuk kekal relevan dan terus bersinar dalam industri seni kita. Harap-harap ramai lagi artis muda boleh contohi cara dia ni. Korang rasa, apa lagi rahsia kejayaan yang artis kita boleh kongsi?