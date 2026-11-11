Atta Rumnan Buat Diva Indonesia Rossa Terpukau, Diundang Berduet di Sabah!

Hiburan

Atta Rumnan, penyanyi muda kita yang berusia 19 tahun tu, memang buat hal! Dia berpeluang berduet bersama diva tersohor Indonesia, Datuk Sri Rossa, selepas dijemput membuat persembahan bersama di Sabah. Semua ni berlaku lepas Atta berjaya curi perhatian dekat festival muzik Remember Fest di Jakarta. Memang satu pencapaian yang membanggakan untuk artis dari Malaysia!

Fuh, bayangkanlah! Atta ni satu-satunya wakil Malaysia yang dapat peluang emas naik pentas kat festival tu. Dia berkongsi pentas dengan nama-nama gergasi industri muzik Indonesia seperti Padi Reborn, Dewa 19, Ada Band, dan Tulus. Kalau dah geng dengan nama-nama besar macam ni, memang power Atta ni bukan kaleng-kaleng!

Tapi kejutan paling padu, mestilah masa Atta dapat undangan khas dari Rossa sendiri untuk berduet dalam satu acara seni kat Sabah. Undangan istimewa ni datang lepas dorang berdua bertemu di belakang pentas Remember Fest. Mana tak bangga, kan? Peluang keemasan macam ni bukan senang nak dapat, apatah lagi dari figura muzik yang disegani macam Rossa!

Perjalanan Atta untuk menyahut undangan tu pun bukan biasa-biasa. Dia terpaksa pecut dari Jakarta balik Kuala Lumpur, pastu terus terbang ke Sabah. Jadual memang ketat gila! Yang lebih mencabar, kedua-dua penyanyi ni memang tak berkesempatan langsung nak buat latihan bersama. Atta cuma sempat buat sesi pemeriksaan bunyi je dengan pemuzik pengiring Rossa sebelum persembahan bermula. Agak-agaklah, cuak tak Atta masa tu?

Walaupun dengan kekangan masa yang teramat sangat tu, Atta tetap perform mantap dan bagi yang terbaik. Persembahan duet tu mendapat maklum balas positif, di hadapan tetamu kenamaan dan penonton yang hadir. Lagi satu, kebolehan dia menyanyi dan berkomunikasi dalam Bahasa Mandarin pun memang jadi kelebihan tersendiri Atta, buat persembahan dia makin unik dan wow!

Rossa sendiri pun tak lokek bagi pujian melambung kat Atta. Dia siap komen kat ruangan media sosial Atta, menyatakan rasa bangga dengan persembahan Atta. Atta, you did great. Thank you for saying yes to the duet, tulis Rossa. Komen ikhlas dari seorang diva antarabangsa macam Rossa ni, memang satu pengiktirafan yang besar gila dan tak ternilai harganya!

Pengalaman berharga ni confirm jadi suntikan semangat buat Atta untuk terus kembangkan bakat, terutama sekali dalam usaha menembusi pasaran muzik Indonesia dan rantau Asia Tenggara. Dua pentas di dua negara berbeza ni bukan saja buka mata ramai pada bakat Atta, malah dah buka jalan lebih luas untuk bakat muda Malaysia macam Atta ni bersinar lebih terang lagi. Agak-agak, lepas ni siapa pulak artis international yang Atta akan pikat? Kita tunggu dan lihat!