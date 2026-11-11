Azhan Rani: Tak Kejar Populariti, Rezeki Itu Lebih Penting!

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Pelakon Azhan Rani, yang dikatakan bakal mengulangi kejayaan di Anugerah Seri Angkasa 2026 (ASA 2026), menunjukkan sikap merendah diri yang tak disangka-sangka. Walaupun namanya tersenarai dalam kategori Pelakon TV Popular untuk Anugerah Bintang Popular ke-38 (ABP38), dia tak meletakkan sebarang harapan tinggi. Kena sabar, Azhan, mungkin tahun ni rezeki lain pula!

Mekanisme Berbeza, Pendekatan Tersendiri

Menurut Azhan, kedua-dua anugerah ini mempunyai mekanisme pemilihan pemenang yang berbeza, jadi memerlukan pendekatan tersendiri untuk menang. Anugerah Seri Angkasa (ASA) menerusi undian juri sepenuhnya. Tapi ABP38 ni? Ha, itu lain cerita. Ini adalah arena undian peminat, beb!

Di sinilah Azhan akui kelemahannya, kerana ia bergantung pada kekuatan kelab peminat dan undian harian.

Walaupun macam tu, Azhan tetap sporting. Dia suka terlibat dalam program ini untuk meraikan rakan-rakan industri. Bukan pasal trofi sangat, tapi lebih kepada semangat setiakawan dan dapat jumpa kawan-kawan. Betul la tu, kadang-kadang kan, networking tu lagi power dari anugerah!

Bukan Kejar Populariti, Tapi Rezeki

Pelakon drama Bulan Henti Bicara ini, masa ditemui pada sidang media ABP38, mengaku dia tidak pernah menyimpan impian untuk mengejar populariti. Bagi Azhan, kekal relevan itu lebih penting. Katanya, dia lebih utamakan kelangsungan kerjaya dan peluang untuk terus relevan dalam industri seni. Kita semua tahu populariti ni macam angin lalu, hari ni ada, esok lusa belum tentu. Tapi relevansi? Ha, itu yang buat orang terus panggil kau berlakon!

Dia tegaskan dia perlukan pekerjaan dan rezeki, manakala anugerah hanyalah bonus. Ini menunjukkan Azhan ni jenis yang realistik, hidup atas bumi. Bukan jenis mendongak langit kejar glamor semata-mata. Anugerah tu kalau dapat, alhamdulillah, tapi yang paling utama adalah periuk nasi terus berasap. Kita pun setuju, bills tak bayar dengan trofi, bro!

Platform Untuk Generasi Baru

Azhan berkata ABP adalah platform untuk artis muda dan ini zaman mereka. Dia mengakui orang sudah mengenalinya dan tidak kisah jika tidak menang.

Bab kempen mengundi, Azhan berpendirian teguh. Dia tidak akan berkempen agar orang mengundinya. Katanya, "Jika rasa saya layak, undilah. Saya tidak akan memaksa." Kata-katanya ni tunjuk dia hormat sangat pilihan peminat.

Syukur Dengan Rezeki Yang Ada

Dan satu lagi yang buat kita tabik hormat, Azhan menafikan dirinya berasa kecil hati atau merajuk kerana kurang menerima pengiktirafan. Selama ni, kita asyik dengar artis merajuk tak dapat award, tapi Azhan ni rilek je. Dia takde masa nak sentap. Dia lebih hargai peluang untuk terus mencari rezeki menerusi kerjaya lakonan yang diceburinya.

Bagi Azhan, dalam setiap doanya dia memohon agar dipermudahkan rezeki. Dia tak perlu kaya, cukuplah dia rasa cukup. Dia berkata dia sudah mendapat apa yang didoakan, dan jika Allah mahu beri lebih, itu bonus. Dia tak perlu jadi jutawan asalkan cukup semuanya. Memang patutlah kita doakan rezeki Azhan Rani ni tak putus-putus. Keredhaan tu penting! Agak-agak ramai tak yang nak undi Azhan Rani lepas dengar luahan hati dia ni?