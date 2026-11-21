Hiburan

Penyanyi tersohor, Datuk Ziana Zain, kini mengambil pendekatan berbeza dalam setiap persembahannya. Kalau dulu dia dikenali dengan lontaran nada tinggi macam di awal kemunculannya pada era 90-an, sekarang Ziana memilih untuk fokus pada penghayatan jiwa pula.

Perubahan ini, kata pemilik nama Siti Roziana Zain itu, dilakukan untuk menyesuaikan kualiti vokalnya dengan faktor usia. Fuh, respect! Ini barulah namanya adaptasi. Matlamat utama? Supaya setiap bait lagu yang dinyanyikan tu betul-betul sampai ke hati pendengar. Bukan setakat dengar, tapi biar rasa!

"Jika dahulu, penyanyi seangkatan seperti saya dan rakan artis lain sering menyanyi dengan teknik 'tembak' atau melontarkan suara yang tinggi dan padu," jelas Ziana. Tapi jangan risau, suara tinggi tu masih ada, cuma caranya lebih selesa sekarang. "Sekarang saya masih melontarkan vokal sedemikian, tetapi dalam keadaan yang lebih selesa agar maksud lagu itu benar-benar sampai kepada peminat," tambahnya.

Penyanyi lagu Madah Berhelah ni dah memang lalui fasa nyanyian nada tinggi yang agresif dulu-dulu. Sekarang, dia lebih selesa berada dalam zon nyanyian yang utamakan rasa dan penghayatan. Nada tinggi masih disesuaikan, tapi mengikut kemampuan diri. Ziana melihat peminat juga dapat menerima dan menyukai tona suaranya sekarang.

Ziana juga menekankan bahawa konsistensi dan penghayatan adalah elemen paling penting untuk seorang penyanyi kekal relevan dan terus memikat jiwa pendengar. Menurutnya, rezeki suara itu datangnya daripada Allah, dan apabila penghayatan sampai ke dalam jiwa, barulah rasa sesebuah lagu dapat disampaikan dengan berkesan. Jadi, korang dah sedia nak terima Ziana Zain versi lebih berjiwa?