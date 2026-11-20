Hiburan

Baru-baru ini, dia menerima pengiktirafan atas kecemerlangan seni dan sumbangannya kepada industri muzik tempatan.

Pengiktirafan ini, iaitu Penganugerahan Usahawan Selebriti Tahunan dari SEBA ASEAN, diberikan khusus untuk meraikan perjalanan anak seni yang tak pernah berhenti berkembang. Ia juga mengiktiraf konsistensi, ketabahan, dan macam mana Ernie boleh kekal relevan dalam industri seni yang sentiasa berubah.

Ernie sendiri meluahkan rasa syukur yang tak terhingga. Katanya, penghargaan ni buat dia rasa bersemangat lagi nak mengukuhkan nama dalam industri seni tempatan. "Saya harap dapat memperluaskan pengaruh dan membina kedudukan kukuh dalam industri hiburan yang menjadi asas penganugerahan," katanya dalam satu kenyataan pada Khamis lepas.

Dia juga tambah, fokus dia lebih kepada pencapaian profesional, sumbangan artistik serta pengaruh sepanjang kerjaya, bukan semata-mata pasal pemilikan perniagaan. Haa, ini baru betul! Nampak sangat dia betul-betul passionate pasal seni.

Perjalanan Ernie ni memang jadi inspirasi untuk artis generasi baru untuk terus asah bakat, jaga kualiti kerja, dan berani teroka peluang kat luar negara. Memang patutlah Ernie dapat, dia punya aura tu lain macam!