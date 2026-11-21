Hiburan

Pelakon Nadia Brian meluahkan kerisauan apabila beliau kerap diberi kepercayaan menjayakan watak wanita penyondol atau penggoda. Beliau khuatir watak sebegitu akan menjadi ‘badi’ yang boleh mengehadkan tawaran lakonan lain dalam kerjayanya.

Nadia, atau nama sebenarnya Nadia Najwa Mohamed Rashidi, 35, bagaimanapun tetap bersyukur dengan rezeki yang datang, namun pada masa sama berharap agar diberi peluang untuk meneroka watak yang lebih pelbagai.

Eh, kalau dah selalu sangat jadi penyondol, confirm nama Nadia Brian terus naik dalam minda kita bila dengar watak macam tu! Tak ke ngeri tu kalau produser dah cop terus? Tapi, beliau menambah, “Walaupun begitu, ini mungkin rezeki dan alhamdulillah saya tidak pernah menyesal atau mahu mengulas buruk mengenainya. Orang kenal saya memang selalu dengan karakter penyondol dan penggoda. Cuma saya harap produser dan pengarah di luar sana, saya boleh lakukan lebih daripada itu.” Good on her for seeing the bright side of it.

Bukan calang-calang tau nak jayakan watak antagonis macam ni. Nadia menjelaskan, ramai yang tak sedar bahawa watak penyondol sebenarnya menuntut komitmen dan usaha yang tinggi, terutamanya dalam aspek penjagaan penampilan sepanjang tempoh penggambaran. “Proses bersiap itu satu hal, nak jaga, bersiap dari segi solekan dan aksesori sekecil subang pun memang sangat memenatkan,” kongsinya lagi. Ya lah, nak kena maintain glam dan fit selalu supaya 'mangsa' tu tak lari, kan?

Beliau turut meluahkan hasrat untuk membintangi naskhah berat seperti filem biopik atau menjayakan karakter yang tak memerlukan solekan tebal untuk membuktikan sisi versatilnya sebagai anak seni. Menurutnya, dia sudah tentu mahu mencuba karakter yang lebih berat.

Dalam perkembangan lain, Nadia Brian kini menerajui drama `Like & Latte` terbitan UTV Original. Drama ini mengetengahkan konflik menjalankan perniagaan bersama pasangan, dan turut dibintangi oleh Diana Danielle serta Shah Jaszle. Semoga watak dalam `Like & Latte` ni dapatlah tunjuk sisi lain Nadia, sebelum dia betul-betul kena jadi penyondol 2.0!

Agak-agak, watak apa yang paling sesuai untuk Nadia Brian lepas ni?