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Datin Lisa Surihani, nama yang tak asing lagi dalam industri hiburan tanah air, nampaknya dah bersedia untuk kembali menceriakan layar perak dan kaca TV kita semua! Pelakon, model dan pengacara ini memberi bayangan kuat untuk mengaktifkan semula kerjaya lakonannya. Perancangan tersebut dijangka menjadi kenyataan pada tahun 2027. Lisa, yang nama sebenarnya Lisa Surihani Mohamed, kini berusia 40 tahun.

Antara Jadual Padat dan Kerinduan pada Layar Perak

Walaupun jadual hariannya ketika ini agak padat, Lisa tidak menolak sama sekali kemungkinan untuk kembali beraksi di hadapan kamera. Dia turut menyatakan bahawa semuanya bergantung kepada ketiadaan sebarang halangan.

Katanya, jadual selalunya sibuk lebih-lebih lagi menjelang tahun baharu, namun kemungkinan dia akan aktif semula berlakon nanti.

Tambahnya lagi, perancangan ini memang sudah sedia ada dalam fikirannya. “Ya memang ada dalam perancangan, kalau tak ada apa-apa mungkin saya akan kembali berlakon balik,” ujarnya. Kita sebagai peminat, apa lagi yang boleh buat selain mengharapkan agar segala urusan Lisa dipermudahkan dan tiada sebarang halangan yang timbul, kan? Semoga tahun 2027 nanti menjadi tahun yang gemilang untuk Datin Lisa Surihani di arena seni.

Restu Suami Jadi Kunci, Kolaborasi Impian Pula Menanti?

Satu lagi faktor penting yang mendorong kemunculan semula Lisa ke dunia lakonan adalah restu dan keizinan daripada suaminya. Lisa menyatakan bahawa suaminya mengizinkan dia kembali aktif.

Menurutnya, ada juga perancangan untuk berlakon bersama suami, tetapi peluang itu perlu ditunggu dahulu. Wow, berita ini pasti membuatkan ramai teruja! Bukan sahaja Lisa bakal kembali berlakon secara solo, malah ada perancangan untuk melihat beliau berkongsi skrin dengan suaminya. Ini pasti akan menjadi satu kolaborasi yang paling dinanti-nantikan dan boleh mencetuskan fenomena baharu dalam industri. Bayangkan chemistry mereka berdua di hadapan kamera, mesti meletop!

Namun, Lisa turut mengingatkan bahawa peluang untuk berlakon bersama suaminya itu memerlukan sedikit masa dan perlu ditunggu. Apapun, mengetahui ada kemungkinan untuk melihat mereka berdua di layar perak sudah cukup untuk membuatkan kita tak sabar menunggu! Jadi, adakah kita semua dah bersedia nak hadap Lisa Surihani kembali berlakon, siap dengan potensi berlakon dengan suami sekali? Fuh, mesti pecah panggung nanti!