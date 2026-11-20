Elounda meraih kemasyhuran antarabangsa berkat wawasan Spyros Kokotos dan tiga hotel ikoniknya: Elounda Mare, Porto Elounda, dan Elounda Peninsula.

Elounda Mare mempelopori banglo dengan kolam renang peribadi. Pada tahun 1992, Porto Elounda memperkenalkan bilik dengan kolam renang peribadi serta padang golf hotel pertama di Krit. Elounda Peninsula pula menonjol dengan vila tepi pantainya yang unik, lengkap dengan kolam renang peribadi dan taman yang luas.

Lady Gaga, Rihanna, Cristiano Ronaldo, Charlize Theron, Mariah Carey, Pamela Anderson, dan Andrea Bocelli hanyalah beberapa nama terkenal yang dikaitkan dengan Elounda.

Hari ini, Six Senses Spa, Il Borro Tuscan Bistro milik keluarga Ferragamo, dan Sumosan melengkapkan lagi pengalaman di Elounda.

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