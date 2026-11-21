Hiburan

Memang tak dinafikan, muzik tu universal. Lagu boleh je buat hati kita tersentuh, merdu di telinga walau tak faham sepatah haram lirik pun. Tapi, kalau nak betul-betul melekat dalam jiwa pendengar, nak jalin hubungan erat dengan sesebuah masyarakat, kita kena faham bahasa diorang. Baru ngam, kan?

Inilah resipi yang dikongsikan penyanyi pujaan ramai, Jaclyn Victor. Bagi mana-mana artis Malaysia yang dah lama mengidam nak tembus pasaran China yang luas tu, Jaclyn kata penguasaan bahasa Mandarin adalah kunci utama untuk buka lebih banyak pintu peluang kat sana. Dia sendiri bersetuju, kebolehan berbahasa Mandarin memang satu nilai tambah yang besar untuk artis tempatan kita.

Saya rasa, kebolehan berbahasa Mandarin memang satu kelebihan kerana pendengar di China sudah biasa mendengar lagu dalam bahasa mereka sendiri. Mereka lebih cenderung mendengar lagu dalam bahasa Mandarin atau dialek seperti Hakka dan Hokkien, katanya. Logic je, kan? Sama macam kita kat Malaysia ni, kalau ada artis luar negara datang, tiba-tiba dia boleh nyanyi lagu Melayu fasih, memang kita auto teruja. Terus rasa dekat, walaupun tak kenal siapa dia sebelum ni. Tak ke rare macam tu? Inilah daya penarik yang Jaclyn rasa artis Malaysia patut manfaatkan.

Jadi, tak hairanlah Jaclyn sendiri tak cuma harapkan magis suara dia semata-mata bila nanti dia melangkah ke pentas gergasi pertandingan Singer 2027 di China. Memanglah dia juara sulung Singer 2026 Malaysia, tapi Jaclyn tak duduk diam. Dia dah ambil langkah berani untuk mendalami bahasa Mandarin. Siap dah duduk peperiksaan HSK 1 lagi, sebagai persiapan ke sana. Nampak tak kesungguhan tu? Bukan main-main tau! Ini bukan tiket mudah, tapi satu usaha besar untuk memudahkan pendengar menerima artis dari latar budaya yang berbeza.

Saya bukan mengatakan kalau kita tahu bahasa itu, kita pasti boleh menembusi pasaran mereka tapi mungkin lebih mudah untuk kita diterima dan mereka juga akan lebih menghargai usaha kita kerana mengambil inisiatif untuk mempelajari bahasa mereka, terangnya lagi. Kira macam, kalau kita tunjuk effort, orang pun akan lebih hormat dan layan kita elok-elok. Bukan sekadar nak curi hati pendengar, tapi nak tunjuk rasa hormat dan penghargaan kepada budaya mereka. Ini baru namanya profesional!

Lagipun, Jaclyn tegaskan, penyertaan dalam pertandingan antarabangsa macam di China ni bukan semata-mata nak kembangkan kerjaya atau cari pasaran baru je. Ada kepuasan yang lain. Sebagai anak Malaysia, bila kita dapat berdiri megah di pentas antarabangsa, sambil bawa nama negara, itu satu perasaan yang sangat bermakna. Saya suka dengan apa yang saya lakukan di Malaysia. Tetapi, sebagai anak Malaysia, kalau kita boleh pergi ke luar negara dan membawa nama Malaysia, itu juga satu perkara yang sangat bermakna, katanya dengan bangga. Betul lah tu, siapa tak bangga bila dapat harumkan nama Malaysia?

Usaha keras Jaclyn belajar Mandarin ni sebenarnya ada cerita di sebaliknya. Dia teringat rancangan ibunya, Maggie Victor, masa dia kecil dulu. Ibunya pernah nak hantar dia ke sekolah Cina, tapi tak kesampaian bila dia akhirnya bersekolah di sekolah kebangsaan. Ibu saya pernah mahu menghantar saya ke sekolah Cina ketika kecil. Kalau perkara itu menjadi kenyataan, mungkin sekarang saya sudah lebih biasa dengan bahasa Mandarin, selorohnya. Ada betulnya juga kan? Tapi, Jaclyn kata, peluang yang datang pada usia ini tetap disambut dengan hati terbuka, walau ada rasa gementar sikit. Kalau saya masih muda dan perlu pergi ke China, mesti saya sudah gelabah. Sekarang bukanlah bermaksud saya tidak gementar langsung, tetapi saya rasa lebih tenang sedikit untuk bertanding di sana, katanya. Nampaklah kematangan Jaclyn ni, kan? Dari gelabah, terus jadi tenang.

Jadi, jelaslah, nak pergi jauh dalam industri seni ni, bukan setakat bakat je kena ada. Usaha lebih, belajar bahasa baru, dan paling penting, niat nak kenalkan Malaysia kat mata dunia, itu yang lagi power! Bak kata Jaclyn, kenapa kita tak cuba? Mana tahu, peluang baru menanti.

Korang rasa apa lagi tips penting kalau nak 'go international' ni?