Hiburan

Aktres Puteri Balqis, 19, telah mendedahkan bahawa beliau sudah bersedia dengan dokumen lengkap setebal 20 muka surat, lengkap dengan bukti kukuh termasuk rakaman video, bagi menyokong dakwaan gangguan seksual yang melibatkan seorang pelakon lelaki di set penggambaran sebuah drama.

Menurut Puteri Balqis Azizi, atau lebih dikenali sebagai Aqish, semua pendedahan yang dikemukakan pihaknya adalah fakta sebenar tanpa sebarang rekaan. Beliau turut menyatakan bahawa proses siasatan sedang dijalankan oleh pihak berkuasa.

Dalam satu hantaran di InstaStory pada Khamis, 19 November, Puteri Balqis menulis, “Tak ada satu pun cerita yang ditokok tambah. Proses masih berjalan.” Beliau turut meluahkan tentang cabaran dan bebanan emosi yang terpaksa ditanggung demi menuntut keadilan dan kebebasan.

Pelakon drama Keluarga Itu itu juga menitipkan doa agar kebenaran akhirnya berpihak kepadanya dan individu yang cuba menyembunyikan perkara sebenar menerima balasan setimpal. Beliau menambah, “Begini rupanya berat yang perlu ditanggung bila bersuara tentang perkara benar. Semoga kebenaran mendapat tempat pada waktu yang paling tepat. Semoga doa kami didengar. Dan yang menyembunyikan akhirnya mendapat balasan.”

Syarikat produksi Global Film Station Sdn. Bhd. telah menyatakan kesediaan mereka untuk memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung isu yang melibatkan Puteri Balqis dan seorang pelakon bernama Zarif. Zarif sendiri telah tampil bersuara menerusi satu kenyataan, menafikan sebarang dakwaan salah laku terhadap Puteri Balqis yang dikaitkan dengannya, sama ada secara langsung mahupun tidak langsung.

Pada Rabu, 18 November, Puteri Balqis memaklumkan beliau telah menerima maklum balas daripada pihak produksi, Global Station, bahawa siasatan sedang dijalankan berhubung dakwaan gangguan seksual yang didedahkannya sebelum ini. Sebelum itu, Aqish meluahkan rasa kurang senang terhadap sikap seorang pelakon lelaki yang didakwa sengaja bergesel dengannya ketika menjayakan babak lakonan bersama. Beliau juga pernah berjumpa pengarah untuk meminta supaya babak bersentuhan dikurangkan selepas mendakwa pelakon tersebut berulang kali cuba mengambil kesempatan.

Luahan Puteri Balqis ini tercetus selepas mendakwa sering menerima gangguan serta amaran daripada segelintir peminat fanatik pelakon lelaki yang pernah bergandingan dengannya.