Hiburan

Setiap wanita ada cara tersendiri nak hadap liku-liku hidup. Ada yang kena bina balik kerjaya, ada yang belajar berdikari lepas episod rumah tangga yang mengecewakan, malah ada juga yang kena cekal urus keluarga sambil cari rezeki sendiri. Untuk selebriti wanita, semua ni berlaku depan mata peminat. Tapi di sebalik glamor dan perkongsian di media sosial, mereka pun ada cabaran sendiri yang kita mungkin tak tahu. Kisah tujuh selebriti ni memang inspirasi, tunjuk yang keputusan sukar, peluang kedua, dan keberanian tu penting untuk bina hidup baru.

Bella Astillah: Fokus Kerjaya, Move On!

Siapa je tak kenal kisah rumah tangga Bella Astillah yang jadi tumpuan ramai, kan? Tapi lepas melalui episod berat tu, Bella buat keputusan cukup berani: dia tak nak lagi dah bercakap pasal masalah peribadi. Sebaliknya, dia pilih untuk fokus sepenuhnya pada kerjaya dan anak-anak. Ini adalah langkah besar untuk move on! Dalam laporan Ogos 2024, Bella sempat meluahkan hasrat nak kongsi perkara positif je lepas perceraiannya dengan Aliff Aziz.

Dan dia memang serius! Usaha kembangkan kerjaya terus rancak. Pada Februari 2026, Bella lancarkan lagu raya pertamanya, "Ya Raya," yang memang catchy. Selain tu, dia gigih uruskan bisnes kuih raya, ambil komitmen lakonan, dan jadi muka kempen fesyen. Betul-betul wanita besi! Bella kemudian melangkah ke fasa perkahwinan baharu bersama Syed Saddiq pada Oktober 2026.

Siti Nordiana: Gegar Vaganza Ubah Segalanya

Sebelum jadi penyanyi popular yang kita kenal sekarang, Siti Nordiana atau Nana ni pernah lalu tempoh kerjaya yang agak sendu. Bayangkan, beberapa tahun kurang muncul kat TV dan radio. Tapi, dia tak mengalah! Langkah bijak Nana ialah menyertai program realiti Gegar Vaganza musim kedua pada 2015. Ini adalah peluang keemasan dia untuk perkenalkan semula bakatnya pada penonton.

Dan memang betul-betul gegar! Nana dinobatkan sebagai juara musim tu. Kemenangan ni jadi titik tolak yang sangat penting, betul-betul menghidupkan semula kerjaya nyanyiannya yang pernah turun naik dalam industri. Kisah Nana ni ajar kita, peluang kedua tu tak semestinya datang bila kita jangka. Kadang-kadang, satu peluang yang kita sambut bersungguh-sungguh boleh mengubah perjalanan hidup kita!

Rita Rudaini: Ibu Tunggal Berprinsip

Perjalanan Rita Rudaini memang penuh liku. Dia pernah lalui proses perceraian yang panjang sebelum sah berpisah dengan bekas suami, Aidil Zafuan, pada 2013. Bayangkan, berulang-alik ke mahkamah semata-mata nak perjuangkan hak diri dan dua orang anak. Bukan calang-calang wanita boleh bertahan macam tu.

Pada September 2026, Rita mengimbas kembali pengalaman tu dekat TikTok. Antara yang dikongsinya ialah keratan akhbar lama yang jadi saksi perjalanan sukarnya. Rita kata pengalaman itu tidak menghilangkan dirinya, sebaliknya membantunya mengenali diri sendiri dengan lebih baik.

Sekarang ni, selepas 13 tahun membesarkan anak-anak sebagai ibu tunggal, Rita lebih selektif bila terima tawaran lakonan. Dalam temu bual November 2026, dia kongsi rutin hariannya banyak fokus pada keluarga, siap uruskan aktiviti sukan dan jadual tuisyen anak-anak. Bagi dia, tak semua tawaran perlu diterima sebab masa bersama anak-anak adalah keutamaan. Ini cara dia menetapkan prioriti dalam hidupnya. Respek!

Shila Amzah: Bangkit Dengan Kekuatan Diri

Dah 25 tahun dalam industri muzik, tapi Shila Amzah sendiri akui perjalanan seninya bukan selalu mudah. Pada April 2026, dia kongsi pernah rasa nak mengalah, tapi tak sanggup melepaskan segala usaha yang dah dibina.

Shila turut dedah bahawa dia memulakan semula perjalanan kerjaya dengan keadaan kewangan yang kosong. Lepas habiskan siri jelajah Shila Amzah Livehouse Tour 2026 di China, dia masih mengharapkan sokongan peminat untuk album dan persembahannya. Ini tunjuk betapa pentingnya dia pada kerjaya, dan keberaniannya untuk terus berjuang walau apa pun berlaku.

Azar Azmi: Kembali Beraksi Penuh Debar

Hampir tujuh tahun tak muncul di kaca TV, Azar Azmi akhirnya kembali berlakon dalam drama Bulan Henti Bicara yang tayang Julai 2026. Tapi, kemunculan semula ni bukan macam petik jari je. Azar kongsi dia rasa takut dan gementar gila bila pertama kali kembali ke lokasi penggambaran. Siap ada video dia nampak gugup nak melangkah masuk set yang jadi tular tu!

Tapi, Azar tak biarkan rasa takut tu menghalang. Kepulangannya menerusi drama ni jadi langkah penting untuk dia biasakan diri semula dengan dunia seni. Menjelang Oktober 2026, Azar dah mula terima tawaran lakonan dan jadi duta produk lepas drama tu dapat sambutan. Ini membuktikan, kadang-kadang kita kena beranikan diri untuk keluar dari comfort zone!

Zahnita Wilson: Bina Semula Hidup Atas Kaki Sendiri

Zahnita Wilson pun tak terkecuali dari fasa peribadi yang sukar. Dia pernah kongsi dakwaan berkaitan keganasan rumah tangga pada penghujung 2024. Perkongsian ni buka ruang perbincangan tentang betapa sukarnya wanita nak keluar dari situasi rumah tangga yang tak selamat.

Mula-mula, dia umum nak tutup kedai, tapi lepas bincang dengan pihak pengurusan, Zahnita jelaskan perniagaan akan diteruskan. Dia mengaku alami burnout dan perlukan masa untuk berehat serta kumpul semula semangat. Pengalaman Zahnita ni ajar kita, bina hidup baru bukan sekadar berani tinggalkan benda yang menyakitkan, tapi juga sanggup hadap cabaran lain bila berusaha nak berdikari. Memang kental!

Erra Fazira: Berani Beri Peluang Kedua

Selepas hampir 11 tahun bergelar ibu tunggal, Erra Fazira buka lembaran baru bila sah jadi isteri ahli perniagaan, Ezwan Zain pada 12 Disember 2025.

Erra akui keputusan nak kahwin semula ni bukan dibuat terburu-buru. Dalam temu bual dengan mStar masa hari perkahwinan dia, Erra kongsi yang dia ambil masa untuk fikir betul-betul sama ada dia sedia nak terima orang baru dalam hidup lepas lama besarkan anak perempuan sorang diri. Ini tunjuk kebijaksanaan dia dalam buat keputusan besar. Siapa kata tak boleh bagi peluang kedua untuk cinta?

Setiap wanita ni, dengan perjuangan dan kejayaan masing-masing, memang buat kita teringat yang semangat kental tu adalah kunci. Hidup ni akan selalu ada dugaan, tapi macam mana kita hadap tu yang tentukan siapa kita. Betul tak? Siapa lagi yang patut masuk list ni pada pendapat korang?