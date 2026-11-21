Hiburan

Pelakon Sweet Qismina menasihati orang ramai agar lebih berhati-hati dan menjaga tutur kata apabila bercakap mengenai isu zuriat, terutamanya bagi pasangan suami isteri yang sedang berusaha mendapatkan anak menerusi kaedah Trying To Conceive (TTC).

Sweet, yang dikenali ramai menerusi lakonannya dalam drama seperti Hikayat Putera Syazlan, menegaskan bahawa isu cahaya mata bukanlah perkara remeh yang boleh dipandang ringan. Setiap pasangan yang melalui fasa ini akan berdepan dengan ujian dan perjalanan emosi yang berbeza sebelum dikurniakan rezeki menimang anak.

“Kadang ada yang terlepas cakap dan rasa benda itu remeh, tetapi orang yang mengalaminya tidak rasa perkara itu remeh. Ada yang rasa benda itu tidak sensitif, tetapi orang yang lalui akan rasa sensitif sebab kita tidak berada di tempat mereka,” katanya. Memang betul la apa Sweet cakap ni, kadang-kadang kita tak sedar pun kita dah sakitkan hati orang lain.

Isu TTC ini katanya sangat sensitif. Walaupun dia sendiri terbuka bila orang bertanya, tapi Sweet faham ada sesetengah orang yang betul-betul mengidam zuriat dan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Ini mungkin disebabkan faktor usia atau perkara lain yang kita sendiri tidak tahu. Jadi, penting sangat untuk kita menghormati perasaan mereka.

Sweet turut berkongsi rasa sebak setiap kali menyaksikan kisah pasangan yang akhirnya dikurniakan cahaya mata selepas bertahun-tahun menjalani ikhtiar TTC. Dia merujuk kepada contoh pelawak Achey dan isterinya, Kak Anne, yang akhirnya mendapat zuriat selepas 15 tahun mencuba. Sweet berkata dia rasa sebak apabila menonton video Achey, dan menyebut Kak Anne sampai pergi ke Makkah dan menghadap Kaabah untuk memohon sesuatu.

Mengenai tindakan segelintir individu yang suka berkongsi perjalanan TTC di media sosial, Sweet berpandangan urusan peribadi ini lebih baik dirahsiakan. Dia percaya dengan kewujudan penyakit ain, jadi lebih baik kita simpan dan jaga privasi kehidupan sendiri. Katanya, mereka tidak tahu siapa yang mendoakan perkara baik atau negatif terhadap diri mereka, malah dia sangat setuju pasangan yang sedang TTC tidak perlu bercerita kepada orang lain kerana keluarga sendiri pun tidak diketahui apa yang ada dalam hati mereka.

Sweet Qismina dan suaminya, Adam Lee, mendirikan rumah tangga pada Oktober 2022 dan masih belum dikurniakan cahaya mata. Jadi, fahamlah kita kenapa Sweet begitu prihatin dengan isu ni, kan? Jadi, kawan-kawan, sebelum nak buka mulut tu, fikir dulu tiga kali, okay?