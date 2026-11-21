Hiburan

Pelakon Shahz Jaszle, 38, tampil memberikan pandangan peribadi yang cukup bernas mengenai kemelut rumah tangga yang sering menjadi bahan bualan hangat dan tular di media sosial. Bagi Shahz, satu benda penting yang kita semua kena ingat adalah untuk tidak terburu-buru menghakimi atau menyebelahi mana-mana pihak bila ada konflik rumah tangga yang didedahkan secara umum.

Jangan Cepat Menghukum, Fikir Sebelum Menghantar!

Shahz, atau nama sebenarnya Muhammad Shahrizal Jaszle Jasmin, berpendapat bahawa setiap individu yang berdepan masalah rumah tangga pasti mempunyai alasan tersendiri di sebalik setiap tindakan mereka. Orang luar tidak sepatutnya cepat menghukum atau menyebelahi mana-mana pihak.

Kalau boleh berbaik atau menjaga dan menutup aib orang, itu lebih baik. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan, tegasnya. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat kosong, tapi ada makna yang dalam.

Anak-Anak Adalah Keutamaan Utama, Mereka Tak Salah!

Shahz berkongsi pengalamannya sendiri. Katanya, kadang-kadang ada pertengkaran dalam rumah tangga, tetapi apa pun berlaku, anak-anak perlu difikirkan.

Macam saya sendiri ada isteri kadang-kadang kita pun ada pertengkaran dalam rumah tangga tetapi apa pun berlaku, kita kena fikirkan anak-anak, jelas Shahz.

Hormati Alasan di Sebalik Setiap Tindakan

Shahz Jaszle juga menegaskan bahawa beliau tidak menghakimi mana-mana pihak yang terlibat dalam kontroversi rumah tangga yang tular. Beliau menghormati mereka kerana percaya mesti ada sebab mereka bertindak sedemikian.

Saya tidak menghakimi sesiapa saya hormat mereka kerana mesti ada sebab kenapa mereka bertindak sedemikian, masing-masing mungkin ada salah sendiri. Tetapi siapa yang mahu mengaku kesalahan, lebih-lebih lagi apabila perkara itu berlaku di hadapan khalayak ramai? soalnya. Beliau berkata demikian kepada mStar.